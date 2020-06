Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unserer Empfehlungen

Eine weitere Woche neigt sich dem Ende entgegen und wie immer wollen wir euch verraten, was wir, also die GamePro-Redaktion, am Wochenende spielen. Auch in dieser Woche sind die freien Tage stark geprägt von The Last of Us 2, was aber nicht weiter verwundert, schließlich ist das Action-Adventure nicht gerade schnell beendet.

Schreibt uns wie immer gerne in die Kommentare, welche Spiele euch am Wochenende die Zeit versüßen.

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Hannes, der neben The Last of Us 2 die Crash Bandicoot N. Sane Trilogie nach langer Zeit wieder einlegt. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, wurde diese Woche mit Crash Bandicoot 4: It's About Time doch ein neuer Hauptableger angekündigt, der von Toys for Bob, den Entwicklern hinter dem Spyro-Remake produziert wird.

Video-Producer Markus lässt in dieser Woche retro mal retro sein und wagt sich in für ihn unbekannte Gefilde vor: Visual Novels. Zum Start hat er sich mit Doki Doki Literature Club ein ziemlich schauriges Werk ausgesucht, das wir euch wirklich sehr empfehlen können.

Rae, die erst gestern das Ende der Reise von Ellie erlebt hat, braucht gefühlt das ganze Wochenende, um sich mit ihren komplexen Emotionen zu The Last of Us 2 auseinanderzusetzen. Mit Animal Crossing: New Horizons wartet zudem das passende Alternativprogramm. Nach all der Gewalt in Naughty Dogs Abenteuer sehr verständlich. Die ein oder andere Partie Call of Duty: Warzone findet zwischendurch aber auch ihren Platz.

Bei Nasti und Basti rotiert ebenfalls weiterhin das große PS4-Exclusive in der Konsole. Zum Ende des Monats will Basti aber noch alle bald verschwindenden Insekten und Fische in Animal Crossing fangen.

Linda spielt am Wochenende das altbekannte Umzugsspielchen, weshalb die Konsolen ausbleiben. Und ich (Dennis) werde weiter goldene Pfannenwender und die restlichen Socken von Patrick im Spongebob-Remake sammeln und ein paar Ründchen Monster Train spielen. Das bislang beste Roguelite bzw. der beste Deckbuilder des Jahres.

Habt ein schönes Wochenende, bleibt mir gesund und genießt die Zeit an der Konsole oder am PC.