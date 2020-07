Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das Wochenende naht und trotz urlaubsbedingter, recht schmaler Besetzung der Redaktion, wollen wir euch natürlich verraten, was die GamePros die freien Tage über spielen. Wie immer sind wir sehr gespannt, welche Spiele euch beschäftigen und welche ihr in den kommenden Wochen anpackt.

Das spielt die Redaktion

Das Spiel, das die meisten von uns aktuell beschäftigt, ist Ghost of Tsushima. Seit gut zwei Wochen erleben wir das feudale Japan aus Sicht von Samurai Jin. Ab Dienstag darf ich (Dennis) euch dann verraten, ob das letzte PS4-Exclusive ein abschließender Höhepunkt ist. Neben mir, hat sich auch Basti in das Action-Adventure gestürzt und will am Wochenende weiter die Winkel der Spielwelt nach interessanten Details erkunden. Nebenbei wird natürlich, wie sollte es bei ihm auch anders sein, Animal Crossing gezockt.

Bei Linda hingegen können wir es kurz machen: Die reale Variante des Koop-Spiels Moving Out steht an und für Videospiele bleibt verständlicherweise keine Zeit. Die hat hingegen Video-Profi Leroy, der neben Fire Emblem: Three Houses für die Switch den Wii-Ableger der Strategie-Reihe, Radiant Dawn, auf der Wii spielt.

Bei Rae sieht es hingegen Spiele-technisch gleich Basti aus. Ghost of Tsushima und Animal Crossing sollen es sein. Die Lebenssimulation hat sie übrigens daran erinnert, dass Blumen auch in ihrem echten Leben eine Rolle spielen sollten. Daher geht's am Wochenende ab zum Pflanzenkauf.

Max ballert sich wie so oft durch Destiny 2 und hat weiterhin die Yakuza-Reihe ganz oben auf seiner Spiele-Prioritätenliste. Aktuell beschäftigt ihn Teil 3, den er Stand jetzt den beiden Vorgängern vorzieht. Würde er nicht die ganze Zeit Billard spielen, könnte er sich vielleicht auch ein Bild vom Ende des Spiels machen.

Und von Hannes, Tobi und Co. kann ich euch leider nicht berichten. Die haben sich in den wohlverdienten Urlaub verkrümelt. Was bei mir weiterhin die kommenden Tage ansteht, könnt ihr euch vielleicht vorstellen.

Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund!