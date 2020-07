Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, möchten wir euch auch in dieser Woche wieder verraten, was wir aka die GamePro-Redaktion über's Wochenende spielt. Und keine Sorge, war es in der vergangenen mit Ghost of Tsushima und der Urlaubszeit noch ein wenig einseitig, sieht es jetzt schon deutlich bunter aus.

Natürlich würden wir uns wie immer freuen wenn ihr uns verratet, welches Spiel bei euch aktuell in der Konsole rotiert. In dem Sinne: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Fangen wir mit Basti an, auf den ich sehr, sehr neidisch bin. Warum? Der Gute hat bereits Zugang zur Fall Guys-Beta und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf das wohl ungewöhnlichste Battle Royale des Jahres freue. Nebenbei wird natürlich wie jede Woche noch ein wenig Animal Crossing gespielt.

Hannes hingegen schnappt sich mit CrossCode eine der Überraschungen des Jahres. Das Action-Rollenspiel im SNES-Look begeistert unter anderem mit seinem Twinstick-Shooter-Gameplay, tollen Rätseln, einem riesigen Umfang und einem recht außergewöhnlichen Setting. Wollt ihr mehr über das Spiel erfahren, schaut gerne mal in den GamePro-Test von Manu Fritsch.

Tobi zieht es hingegen in Horizon Zero Dawn. Nachdem er das Spiel zum Release 2017 für uns getestet hat, hat er kurz vor Veröffentlichung auf dem PC wieder Geschmack am Open World-Abenteuer gefunden. So kann er sich auch gleich auf den Nachfolger vorbereiten, der bereits im kommenden Jahr für die PS5 erscheinen soll.

Auch Rae schlüpft in die Rolle von Kriegerin Aloy und nimmt sich eine kleine Ooblets-Auszeit. Ihre Meinung zur Monster-Simulation lest ihr übrigens im Was zockt ihr-Artikel aus der letzten Woche. Nebenbei darf es wie so oft ein wenig Animal Crossing sein.

Und auf Max bin ich in dieser Woche als riesiger Demon's Souls-Fan ganz besonders stolz. Mein Social Media-Kollege steht nämlich vor dem letzten Boss des hervorragenden Action-RPGs und hat so seine letzte Souls-Lücke erfolgreich geschlossen.

Und ich (Dennis) werde mir am Wochenende mal Tiny Racer auf der Switch anschauen. Nach Bleifuss Fun habe ich lange kein Spiel dieser Art mehr gespielt. Falls euch das übrigens nichts sagt. Ihr steuert kleine Modellautos durch verrückte Strecken. Punkt. Klingt wenig aufregend, hat damals aber über Wochen komplett meinen Nerv getroffen. Nebenbei will ich wie Hannes mit CrossCode starten, nachdem das Kapitel Paper Mario mit insgesamt großer Begeisterung beendet wurde.

So, das war's von uns. Habt wie immer ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund!