Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Während es draußen immer kälter und kälter wird, versuchen wir es uns am Wochenende in der warmen Wohnung gemütlich zu machen. Dabei darf natürlich das ein oder andere Spiel nicht fehlen.

Welche Games uns aktuell beschäftigen, wollen wir euch wie gewohnt hier im Artikel verraten. Verratet uns doch gern, mit welchen Spielen ihr eure Freude habt. In dem Sinne: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Am Bild oben erkennt ihr es schon, Yakuza: Like a Dragon landet am Wochenende in der Konsole, und zwar in der Xbox Series S von Hannes. Und der hat nicht nur richtig viel Spaß mit dem neuen rundenbasierten Kampfsystem und der gewohnt verrückten Präsentation, für meinen Kollegen ist Yakuza 7 bislang "eines der besten RPGs, die ich seit langem gespielt habe". Falls ihr übrigens keinen der Vorgänger gespielt habt, ist das wie Michael im GamePro-Test schreibt nicht weiter wild. An dieser Stelle also nochmal eine große Empfehlung, falls euch Gameplay und Stil ansprechen.

Weiter geht's mit Max, den es zusammen mit Rae nach Nuketown verschlägt. Die beliebte Map ist seit wenigen Tagen in Cold War spielbar und wenn ich mir die Spielzeit der beiden seit Release anschaue, scheinen sie ihre helle Freude am Multiplayer zu haben. Für Max geht es zudem auf der PS5 mit Demon's Souls weiter, während Rae aufgrund des neusten Patches nochmal in Assassin'S Creed Valhalla schaut.

Kai zieht es am Wochenende ebenfalls ins neue Call of Duty. Hatte er vergangene Woche bereits die Kampagne von Cold War gespielt, will er sie jetzt auf der Xbox Series X erneut starten. "Weil's da so schön kracht". Es bleibt also dabei, die Story steht bei uns allen hoch im Kurs.

Tobi ist am Wochenende in den letzten Zügen seines Immortals: Fenyx Rising-Tests. Ab Montag darf er euch dann nach seinem überaus positiven Preview-Eindruck verraten, ob auch das finale Spiel voll und ganz überzeugt.

Und für mich (Dennis) geht es die freien Tage über ebenfalls mit Fenyx auf die Goldene Insel. Meinen Eindruck vom Open World-Spiel gibt es dann ebenfalls am kommenden Montag. Nebenbei will ich aber noch weiter meine Game Pass-Entdeckung des Monats spielen, The Touryst. Weiterhin holen mich die Urlaubsstimmung und die kleinen Rätsel-Dungeons voll ab. Es ist einfach genau das passende Spiel für die kalte Jahreszeit.

Ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und habt ganz viel Spaß beim Zocken.