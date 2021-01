Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Auch in dieser Woche will ich euch wieder verraten, was die Redaktion der GamePro am Wochenende spielt. Bevor wir aber zu unseren Spielen kommen, eine wichtige Info vorab. Und zwar ist die liebe Annika seit heute fester Bestandteil der GP-Rasselbande, nachdem sie zuvor als Freie Autorin in erster Linie für News zuständig war.

Das spielt die Redaktion

Und mit Annika fangen wir heute auch gleich an. Nachdem sie sich in den vergangenen Wochen durch das laute und grelle Night City gekämpft hat, ist nach der ganzen Reizüberflutung ein Ausflug in die Natur angesagt. Und Assassin's Creed Valhalla bietet so einige herrliche Landschaften, in denen man sich über viele Stunden verlieren kann.

Weiterhin mit Cyberpunk 2077 beschäftigt sind hingegen Tobi, Linda und Rae. Während Tobi seine ersten Schritte im Action-RPG wagt, hat Linda die Hauptstory bereits hinter sich und ist aktuell mit noch ausstehenden Nebenmissionen beschäftigt. Rae hingegen will das Spiel beenden, es "endlich hinter sich bringen", um dann wieder mehr Zeit für Cold War und Warzone zu haben. Ihr seht, Rae ist auch bedingt durch die ganzen Bugs wahrlich kein großer Fan von dem, was CD Projekt hier abgeliefert hat. Sie hofft aber, dass sie das Ende doch noch abholt.

Max hat Cyberpunk schon seit längerer Zeit beendet und will sich am Wochenende auf dem PC die Master Chief Collection schnappen, während sich Hannes ein Spiel krallt, das bei einigen von euch im vergangenen Jahr auf der Topliste ganz weit oben stand. Die Rede ist von 13 Sentinals: Aegis Rim, der futuristischen Mischung aus Adventure und Taktik-Strategie.

Und bei mir (Dennis) steht dieses Wochenende weiter Yakuza: Like a Dragon ganz oben auf dem Plan - und wird es wohl noch für viele weitere Wochen. Auch, weil mich die Mischung aus Humor und Drama voll packt und speziell Hauptcharakter Ichiban ganz große Klasse ist.

Und das wars von uns. Habt ein schönes Wochenende und bleibt gesund - und verratet uns noch, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.