Was zockt ihr am Wochenende - Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Anfang macht Dennis, der sich kurz vor Release des zweiten Teils nochmal an das erste Psychonauts wagt, um den 2000er-Charme des Spiels selbst zu erleben. Zusätzlich fängt er auch mit Yakuza: Like a Dragon auf der PS5 nochmal von vorne an. Seinen ersten Durchlauf auf der PS4 hat er nicht beendet, aber das Portrait von Hannes zum Protagonisten Ichiban Kasuga hat ihn dazu inspiriert, erneut virtuell nach Yokohama zu reisen.

Tobi stürzt sich in die Back 4 Blood-Beta und nimmt das Spiel einmal ganz genau unter die Lupe. Konkret interessiert ihn besonders, wie viel Left 4 Dead-DNA denn nun wirklich im Spiel steckt, aber auch, wie sich die Neuerungen machen - allen voran das Kartensystem, mit dem Spieler*innen den Spielstil ihrer Cleaner anpassen können.

Auch Rae lässt sich als riesiger Left 4 Dead-Fan die Beta zu Back 4 Blood natürlich nicht nehmen. Zugleich geht es für sie aber auch wieder auf die sieben Weltmeere hinaus, wo sie plündernd und brandschatzend in Sea of Thieves umherstreift.

Und für mich (Eleen)? Auch mich lässt die Neugierde auf Back 4 Blood nicht los. Nachdem ich das Spiel diese Woche bereits bei einem Anspielevent (viel zu kurz) testen konnte, steht nun für mich als Left 4 Dead-Fan ebenfalls die Beta auf dem Plan. Zusätzlich will ich wieder in The Legend of Zelda: Breath of the Wild alles machen, außer der Storyline zu folgen - am liebsten schließe ich imemrnoch Schreine ab.

Da sich der Rest bereits in den Urlaub verkrümelt hat, war's das von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und habt ganz viel Spaß mit euren Spielen.