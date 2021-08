Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Hannes schnappt sich am Wochenende das Rollenspiel Dodgeball Academia, das im Cartoon Network-Look daherkommt. Hier will er der beste Völkerballspieler werden, den die prestigeträchtige Völkerball-Uni je gesehen hat.

Max hat ebenfalls ein großes Ziel vor Augen. Unser Social Media-Experte will weiter mit Shepard die Galaxie retten und nach einer längeren Auszeit Mass Effect 3 beenden. Ob das jetzt cooler ist als Völkerball-Gott zu werden, die Entscheidung überlass ich euch.

Eleen hat es ein Spiel angetan, das ein wenig überraschend in dieser Woche erschienen ist. Ihr seht es bereits am Bild oben, es geht um die Dating-Sim bzw. das Roguelite Boyfriend Dungeon, in dem ihr eure Waffen daten könnt. Degen und Co. verwandeln sich nämlich in Menschen. Auch eine Katze könnt ihr auf diese Weise auf den Missionen finden und was es mit der auf sich hat, will Eleen herausfinden.

Das recht ungewöhnliche Spiel für Switch, Xbox und PC hat es auch Rae angetan. Ob sie nach Start von Season 5 in CoD Warzone aber groß zum Spielen anderer Titel kommt, das wird sich zeigen.

Und wo wir eben schon bei Roguelites waren: Tobi schnappt sich im Zuge des Release für PlayStation und Xbox endlich Hades, den wohl besten Genre-Vertreter der letzten Jahre. Laut Tobi hab ich das Spiel wohl "so hart abgefeiert", dass er jetzt mit Erscheinen im Game Pass nicht mehr drum herumkommt. Ich bekenne mich schuldig.

Bei mir (Dennis) geht's in dieser Woche mit Yakuza: Like a Dragon weiter, das ich auf der PS5 nochmal von vorn angefangen habe. Und was soll ich sagen, es ist einfach ein fantastisches Spiel. Ichiban zählt für mich jetzt schon zu den besten Helden überhaupt, dabei hab ich seine Geschichte noch lange nicht beendet.

Mit Ender Lilies hab ich mir noch ein weiteres Spiel vorgenommen, auf das mich der gute Psycake aufmerksam gemacht hat und das - ich muss es zugeben - an mir als Fan von Souls-likes, Metroidvanias und Nier komplett vorbeigegangen ist. Schande über mein Haupt. Jedenfalls bin ich sehr gespannt, ob mich das düstere, atmosphärische Spiel packt.

Und jetzt seid ihr an der Reihe, welche Spiele rotieren am Wochenende in euren Konsolen? Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und habt ganz viel Spaß mit eurem liebsten Hobby.