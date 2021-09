Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Bis zum 13. September läuft die Vorbesteller-Beta von CoD Vanguard auf PS4 und PS5, die sich auch Linda genauer anschauen will. Wann es auf Xbox losgeht und was generell geboten wird, haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Annika schnappt sich nach reichlich Überzeugungsarbeit von Hannes hingegen den Portal-Shooter Splitgate, das eine der F2P-Überraschungen des Jahres ist. Nebenbei will sie ein wenig Lost in Random auf der Switch spielen. Wie gut mir das Action-Adventure mit dem besonderen Gameplay-Twist gefallen hat, könnt ihr seit heute im Test nachlesen.

Max hingegen schnappt sich eines seiner absoluten Lieblingsspiele, in das er bereits 1.800 Stunden versenkt hat. Klar, For Honor ist gemeint. Hier startet jetzt mit "Tempest" die dritte Season aus dem mittlerweile fünften Jahr nach Release des Actionspiels.

Bei Eleen stehen hingegen zwei Spiele an, die sie bereits unter der Woche ausführlich gespielt und auch getestet hat. Zum einen Lost in Random, zum anderen Life is Strange: True Colors. Letzteres hat sie zwar bereits durchgespielt, will jedoch nochmal in einige der Kapitel zurückspringen um andere Entscheidungen zu treffen. Den GamePro-Test zum Abenteuerspiel findet ihr hier:

14 2 Mehr zum Thema Life is Strange True Colors im Test: Wir mussten weinen

Hannes und ich (Dennis), wir beiden JRPG-Fans schnappen uns, na logo, Tales of Arise. Bislang haben wir noch keine Sekunde gespielt, sind aber nach dem so positiven Test von Alex voller Vorfreude und freuen uns riesig wieder ein episches Rollenspiel samt packender Story zu erleben.

Bei mir steht mit F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch auf PS5 aber noch ein weiteres Spiel auf dem Plan, von dem ich euch Anfang kommender Woche in einem Test berichten will. Unter der Woche konnte ich schon einige Stunden mit Hase Rayon durch das düstere Dieselpunk-Metroidvania laufen und bin bislang sehr (!) begeistert.

Und jetzt seid ihr an der Reihe, welche Spiele rotieren am Wochenende in euren Konsolen? Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und habt ganz viel Spaß mit unser aller liebstem Hobby.