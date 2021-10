Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ein neues Wochenende steht quasi schon vor der Tür und das heißt wie immer, dass wir zu unseren Controllern greifen. Natürlich verraten wir euch auch, was denn bei uns überhaupt gezockt wird und wollen im Gegenzug von euch wissen, was für Spiele bei euch über die Bildschirme flimmern.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Anfang macht Linda, die sich weiter tapfer durch Dark Souls 3 kämpft. Schon seit mehreren Monaten begleiten wir sie immer mal wieder dabei, wie sie von From Software ein Spiel nach dem anderen langsam aber sicher abarbeitet. Aktuell schlägt sie sich durchs Nordwindtal in Dark Souls 3. Es geht also voran!

Annika geht derweil in schwarz-weiß (und rot) auf Verbrecherjagd. Im absurden Detektiv-Abenteuer Chicken Police begleitet sie die beiden namensgebenden Hühner-Polizisten bei der Ermittlung eines Kriminalfalles. Nicht nur die skurrilen Tiercharaktere, sondern auch das klassische Film Noir-Setting haben es Annika angetan. Vielleicht bereitet sie sich auch ein wenig auf das neue Sherlock Holmes-Spiel vor, das im November erscheint.

Max springt mal wieder in For Honor, denn es ist Oktober. Was das heißt? Natürlich, dass das Halloween-Event gestartet ist. Das bringt nämlich ein schaurig-schönes Crossover mit Dead by Daylight, bei dem es unter anderem kosmetische Gegenstände abzustauben gibt.

Apropos Halloween-Events: Auch Rae will die ausnutzen. Allerdings wird es bei ihr Splitgate und Destiny 2 werden. Auch hier gibt es Skins zu holen, darunter wohl den besten in ganz Destiny: Den Hexenhut für euren Geist. Außerdem fährt Rae in Sea of Thieves mal wieder zur See - zumindest wenn Dennis sich an sein Versprechen hält und mit ihr zusammen loszieht.

Für mich (Eleen) heißt es an diesem Wochenende mal wieder zu Mass Effect zurückzukehren. Schließlich ist der letzte komplette Durchlauf schon wieder ein paar Monate her. Ich habe mir vorgenommen, einmal auszuprobieren, wie ich mich so als Renegade-Shepard schlage. Mal schauen, wie weit ich komme, denn früher oder später habe ich immer keine Lust mehr darauf, das komplette Arschloch zu spielen und verfalle zurück in alte Paragon-Muster.

Das war's von uns. Habt ein wunderbares Wochenende, ganz viel Spaß beim zocken und bleibt natürlich gesund.