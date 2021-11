Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Rae, die in den vergangenen Tagen in CoD: Vanguard versumpft ist und bereits Prestige erreicht hat. Am Wochenende stürzt sie sich mit Linda und Max in den Netzwerktest von Elden Ring und ich bin sehr gespannt, wie den Dreien das Konzept der weitläufigen Open World in einem FromSoft-Spiel gefällt.



Doch das war's noch nicht in Sachen Games für unsere Chefin. Auch Animal Crossing und Fallout 76 stehen auf dem Plan. Zusammen mit einer Freundin geht's ab ins Wasteland, "da die Realität gerade gefühlt gefährlicher ist". Dem ist traurigerweise nichts mehr hinzuzufügen.

Tobi verschlägt es hingegen nach Mexiko. Der Forza Horizon 5-Flow hat ihn gepackt, obwohl er sich von den ganzen Symbolen auf der Karte komplett erschlagen fühlt und er kaum fassen kann, wie schnell man im Spiel neue Sachen freischaltet. Weit übersichtlicher ist dagegen sein zweites Spiel: Battlefield 2042, das mit lediglich 22 Waffen zum Release erscheint. Hier stürzt er sich in den Early Access und ist vor allem auf den Harzard Zone-Modus gespannt.

Auch für Annika geht's am Wochenende weiter mit Battlefield 2042. Weiter deswegen, da sie auf einem dreitägigen Test-Event bereits einen ersten Eindruck vom DICE-Shooter bekommen hat. Allerdings nur auf dem PC. Am Wochenende steht jetzt die entscheidende Konsolenversion an, damit sie euch kommende Woche im Test erzählen kann, was der Portal-Modus, Hazard Zone und All Out Warfare so auf dem Kasten haben.

In eine kleine Challenge stürzt sich Eleen, die God of War von vorn angefangen hat. Challenge deswegen, weil Annika Kratos' PS4-Ausflug noch nicht (!) gespielt hat und die beiden sich jetzt gegenseitig anstacheln, um im Actionspiel weiter voran zu kommen. Für Eleen soll's das in Sachen Spielen aber noch nicht gewesen sein. Im Animal Crossing-DLC will sie unbedingt das Polieren-Feature freischalten und ihre Katzenspiele sollen natürlich ebenfalls nicht zu kurz kommen. Hier ist weiter Night in the Woods an der Reihe.

Und bei mir (Dennis) soll's jetzt endlich mal mit Zelda: Breath of the Wild so richtig losgehen. Durch Forza und Elden Ring bin ich in den vergangenen Wochen nicht zum Spielen gekommen, doch Hyrule wartet und ich freu mich riesig drauf.

Ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende, bekommt den Kopf frei und habt viel Spaß mit euren Spielen. Und ganz wichtig: bleibt gesund!