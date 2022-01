Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Freitag, ihr Lieben! Ihr wisst was das bedeutet, es wird über die Spiele gequatscht, die uns aktuell die Freizeit versüßen. Und wie immer seid auch ihr gefragt, könnt uns und der GamePro-Community verraten, welche Games euch aktuell beschäftigen. Also lautet einmal mehr die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Los geht es mit Hannes, der in den vergangenen Wochen regelmäßig mit Mobile-Games wie AFK Arena sein Smartphone und sein Tablet zum Glühen bringt. Seine neuste Entdeckung ist Fantasian, dessen Mastermind euch sicher ein Begriff ist. Das JRPG für Apple Arcade stammt nämlich aus der Feder von Final Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi. Nebenbei zockt Hannes noch den sehr coolen Platformer Oddmar.

Eleen schnappt sich ebenfalls eine mobile Spieleplattform und geht weiter auf Taschenmonster-Jagd. Der Pokédex muss schließlich komplettiert werden und einige Inhalte aus dem Endgame will sie ebenfalls noch abhaken. Ihren doch überraschend positiven Test zu Pokémon-Legenden: Arceus könnt ihr euch hier durchlesen:

248 4 Mehr zum Thema Pokémon-Legenden Arceus im GamePro-Test

Auch Rae will sich am Wochenende in die Sinnoh-Region von Arceus wagen und den laut Geschichte ersten Pokédex der Reihe füllen. Doch natürlich stehen bei unserer Chefin auch Multiplayer-Shooter an. Zum einen weiter Halo Infinite, wo sie trotz positiver K/D im Ranked-Modus aktuell abgestraft wird. Zum anderen Rainbow Six Extraction, das weiter für launige Abende bestens taugt.

Ebenfalls weiter mit Halo Infinite beschäftigt ist Tobi, der sich der wöchentlichen Herausforderung stellt und ein Coating für die Shotgun abstauben will. Wie Hannes, schnappt er sich aber auch sein iPhone, um Mario Kart Tour eine zweite Chance zu geben. Das hatte ihm vor über zwei Jahren im GamePro-Test so ganz und gar nicht gefallen. Allerdings wurde ihm empfohlen, nochmal einen Blick zu riskieren.

Bei Annika stehen am Wochenende eine ganze Reihe neuer Spiele auf dem Programm. So schnetzelt sie sich aktuell durch Zombiehorden in Dying Light 2, geht in Sifu für ihren Test ebenfalls in den Nahkampf und will wie Eleen und Rae ihren Pokédex in Legenden: Arceus füllen.

Und dann kommen wir in einer Woche, in der unter anderem Linda vor dem großen Release-Februar nochmal Luft holt, auch schon zu mir (Dennis). Ich werde auch die kommenden freien Tage weiter durch die Open World von Dying Light 2 hüpfen, damit ihr am kommenden Mittwoch einen ausführlichen Testbericht bekommt. Und dann werde ich mir – und das hätte ich Anfang der Woche nicht für möglich gehalten – nach der blauen Edition und wenigen Stunden mit Schwert und Schild auch Legenden: Arceus schnappen. Keine Ahnung, ob mir das Ding taugt, die Erwartungshaltung schwankt zwischen den wenig ansehnlichen Trailern und den positiven Reviews. Ich bin gespannt!

Eine Sache noch: Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an euch, die in den vergangenen Wochen so wunderbar unter hitzigen Themen sachlich kommentiert haben. Es macht wirklich großen Spaß mitzulesen. Und außerdem einen riesengroßen Dank – und das kann man gar nicht oft genug sagen – auch an unser fantastisches Mod-Team für ihren hervorragenden Job!



Ihr Lieben, habt ein fantastisches Wochenende, genießt die Tage und bleibt mir einmal mehr gesund und munter!