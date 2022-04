Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Geschafft, Wochenende! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von der GamePro-Community wissen, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Eleen, die gerade in ganz kleinen Schritten durch die riesige Open World von Horizon Forbidden West stapft. Da ich ihr aber von meinem Final Fantasy X-Replay erzählt habe, hat sie die Sehnsucht nach Spira ebenfalls gepackt und das grandiose JRPG ist wieder auf der Festplatte gelandet.

Tobi hingegen kann sich weiterhin nicht von Kirby und das vergessene Land trennen, obwohl er das Spiel ja eigentlich schon durchgespielt hat. Angespornt von Hannes' Gesamtfortschritt von über 90%, will er hier ebenfalls die letzten Prozent aus dem tollen Jump&Run für die Switch holen.

Wo wir gerade schon bei Hannes waren. Der frischgebackene Kirby-Fan schnappt sich übers Wochenende gleich drei Spiele. So will er nach eher mäßigem Ersteindruck noch ein wenig seinen Street Kid-Lifepath in Cyberpunk 2077 weiterspielen. Auch schnappt er sich die frisch erschienene Ultra Deluxe-Edition von The Stanley Parable, die jetzt endlich, endlich auf Konsolen gelandet ist. Sein drittes Spiel wird Rogue Legacy 2. Das Roguelike hat in dieser Woche den Early Access verlassen und heimst aktuell auf PC und Xbox Traumwertungen von 90+ ein.

Max hat es mittlerweile dank FreeWeek in Elder Scrolls Online gezogen, wo er bereits die Blackwood-Erweiterung durchgezockt hat. Zwar war er vom Einstieg ein wenig überwältigt, hat dann aber doch gut ins Spiel gefunden und war erstaunt, wie gut es sich doch solo spielen lässt.

Bei Rae stehen an diesem Wochenende ebenfalls gleich mehrere Spiele auf dem Plan. Neben den Dauerbrennern Fortnite und Cold War, wird endlich Doom Eternal nachgeholt. Die meiste Zeit wird Rae aber wohl mit ihrem neuen Steam Deck verbringen, auf dem sie gerade versucht Skyrim samt Mods zum laufen zu bringen.

Lindas Spiel fürs Wochenende seht ihr bereits oben im Bild. Als großer Fan des Vorgängers wird natürlich Rogue Legacy 2 und nichts anderes gespielt.

Und als riesen Roguelike-Fan schließe ich (Dennis) mich dem natürlich an. Zwar packt es der Erstling nicht ganz unter meine Genre-Top 5, die enorm hohen Wertungen und der fantastische Look machen aber einfach zu neugierig, um nicht sofort den Download zu starten. Sollte ich mich von Rogue Legacy 2 lösen können, wird weiter Final Fantasy X gespielt, meinem liebsten Teil der Reihe, der auch nach Jahren aufgrund seiner tollen Charaktere einfach nicht langweilig wird.

Ihr Lieben, wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken!