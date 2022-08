Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Basti, der sich nach längerer Auszeit erneut As Dusk Falls schnappt um das dritte Story-Kapitel zu spielen. Auch hat er sich vorgenommen mit Psychonauts 2 und Bloodstained anzufangen, hält es aber für sehr wahrscheinlich, dass er am Ende des Tages wie so oft in letzter Zeit einfach nur in Mario Kart 8 versumpft.

Rae ist am vergangenen Wochenende hingegen in Bear & Breakfast versumpft, das sie nicht eher aus der Hand legt, bis sie alle Achievements gesammelt hat. Das heißt, es müssen noch einige Klamotten und Museumsgegenstände für den pelzigen Helden her.

Bei Samara stehen gleich vier Spiele auf dem Plan. Neben den üblichen Verdächtigen Fall Guys und Geoguessr, will sie auch Stray und Digimon Survive weiterspielen. Letztere mussten pausieren, damit sich unsere Souls-Expertin Thymesia für euch anschauen kann. Mehr zum Spiel dann in der kommenden Woche.

Apropos Thymesia: Auch Chris will sich am Wochenende in das Soulslike stürzen. Seinen Eindruck erfahrt ihr dann ebenfalls im Test. Für unseren Hardware-Experten steht aber auch noch ein SNES-Klassiker dank Nintendo Switch Online auf dem Plan. Nachdem ich während unserer PS1-Themenwoche so lange von Breath of Fire 3 und 4 geschwärmt habe, schnappt sich Chris den ersten Teil.

Tobi hingegen wird sich am Wochenende mit einem noch sehr aktuellen Spiel beschäftigen. In Stray soll es weitergehen, nachdem er es bislang nur ins erste große Gebiet geschafft hat. Und dann schnappt sich unser Mario Kart-Fan noch die 2. Welle an frischen Strecken aus dem Booster-Pass.

Und bei mir (Dennis) rotiert am Wochenende ebenfalls Thymesia in der Konsole, das neben Steelrising, Lies of P und The Last Faith auf meiner Most Wanted-Liste aus dem Genre ganz weit oben steht. Über mein zweites Spiel kann ich euch leider erst gegen Ende des Monats berichten, was ich euch aber sagen kann: Stray will ich unbedingt noch beenden, allein um zu erfahren, wie die Reise der Katze am Ende ausgeht.

Ihr Lieben, habt ein wundervolles Wochenende, bleibt gesund und habt ganz viel Spaß mit euren Spielen.