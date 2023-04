Es ist wieder Wochenende und ihr wisst, was das heißt.

Es ist eine althergebrachte GamePro-Tradition, dass wir euch jedes Wochenende davon berichten, was wir aktuell gerade so zocken und euch im Gegenzug auch fragen: Was spielt ihr denn so an den freien Tagen? Und mit dieser Tradition werde ich heute nicht brechen.

Das spielt die Redaktion

Los geht es mit Chris, der weiter durch die Blutlachen in Dead Island 2 stapft und Zombies mit dem Baseballschläger in handliche Stücke prügelt – zum Ausgleich will er alle Digimon Tri-Filme schauen. Wir wünschen ihm viel Spaß dabei! Annika lässt Dead Island 2 hingegen erst einmal hinter sich und konzentriert sich auf Star Wars Jedi: Fallen Order, um sich noch pünktlich auf Jedi Survivor vorzubereiten. Da sollte sie sich langsam mal beeilen.

Eleen hat noch nicht genug von Burning Shores, dem großen Horizon Forbidden West-DLC. Es gibt da nämlich noch ein paar Fähigkeiten, die sie genauer unter die Lupe nehmen möchte. Außerdem ist die Spielwelt einfach zu schön, um nach dem Test schon wieder Abschied nehmen zu können.

Bei Rae ist das Programm vollgepackt. Neben der XDefiant-Beta und ihren obligatorischen Shipment 24/7-Runden hat sie auch ein Auge auf Dredge geworfen, wo sie in bester Horror-Atmosphäre auf Angeltour geht. Apropos Horror: Auch Resident Evil 4 Remake ist eine Option. Und als wenn das noch nicht genug wäre, hat sich Rae auch noch daran erinnert, dass ja Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly erschienen ist.

Und ich (Denn.. äh, ich meine Hannes) stecke noch voll in meinem Dead Island 2-Playthrough. Die Zombie-Action gefällt mir viel besser, als ich gedacht hätte und ich lasse mir mit den Nebenaufgaben und versteckten Geheimnissen ordentlich Zeit. Ganz vielleicht ist der Titel von Dambuster Studios sogar einer meiner GOTY-Kandidaten.

Das perfekte Survival-Spiel zum Einschlafen

Außerdem gibt es da noch Dysmantle, ein Survival-Kleinod aus 2020, dass ich mir für iOS geholt habe und seit Wochen jeden Abend im Bett spiele. Hier ist der Name (sinngemäß: Auseinandernehmen) Programm, denn in Dysmantle lässt sich 99% der Spielwelt zerstören und in Rohstoffe umwandeln. Mit den Ressourcen kann ich zig Dinge erfinden und upgraden, die mir das Erkunden der Open World leichter machten.

Auch hier gibt es Zombies zu bekämpfen, aber je weiter ich fortschreite, desto mehr stehen Crafting, Farming, Basenbau, Züchten, Angeln, Kochen und geheimnisvolle Rätselruinen im Mittelpunkt. Dysmantle hat über 8.000 Rezensionen bei Steam und gilt als “Sehr Positiv”. Von mir gibt es auch eine dicke Empfehlung – nichts ist besser zum Einschlafen geeignet, als alte Fernseher auf der Suche nach Elektronikteilen auseinanderzunehmen.

Genug gelabert: Jetzt seid ihr dran! Was zockt ihr am Wochenende?