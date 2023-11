Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Tipps und Empfehlungen

Coral Island war lange im Early Access. Nun ist das Farming-Game final auch auf den Konsolen erschienen.

Ihr Lieben, es ist wieder Freitag! Und weil durch das vielerorts trübe Novemberwetter die Couch eine noch stärkere Anziehungskraft hat, bieten sich gemütliche Zockstunden umso mehr an. Verratet uns also gerne in den Kommentaren, was ihr das Wochenende über spielt, während ihr es euch drinnen gemütlich macht.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Dieses Mal macht Tobi den Anfang, der sich weiter in die Gefechte von CoD Modern Warfare 3 stürzt, um die eine oder andere Waffe hochzugrinden und Level 55 zu erreichen. Aber nicht nur die Konsole wird bei ihm angeschmissen, auch das Brettspiel Nekojima kommt auf dem Tisch, in dem möglichst geschickt Strommasten aus Holz platziert werden müssen – und Katzen gibt es darin auch!

Rae spielt – wie könnte es anders sein – ebenfalls CoD Modern Warfare 3. Als entspannendes Kontrastprogramm geht es für sie aber auch in Coral Island weiter. Die neue Farming-Simulation steht auch bei Samara auf dem Programm. Sie hat die Stardew Valley-Alternative für euch ausgiebig getestet, ist mit ihrer Farm aber längst noch nicht fertig. Am Wochenende sollen noch weitere Tiere adoptiert werden und das Seevolk will sie ebenfalls noch näher kennenlernen.

Ihren Coral Island-Test findet ihr hier:

Myki hat sich dagegen einen Berg an Spielen, Anime und Manga vorgenommen. Neben ganz viel Like A Dragon Gaiden will sie Coral Island anfangen, mit Freunden Lethal Company spielen und in Baldur's Gate 3 "vielleicht mehr Leute schubsen". Wenn sie das Gamepad mal weglegt, schaut sie One Piece und liest den Manga von Jujutsu Kaisen weiter.

Eleen konzentriert sich dafür auf The Invincible. In dem Walking-Simulator erkundet sie einen fremden Planeten voller merkwürdiger Metall-Gebilde, um vermisste Crew-Mitglieder wiederzufinden. Das SciFi-Abenteuer basiert dabei auf dem Roman Die Unbesiegbaren von Stanislaw Lem und fängt die Stimmung wunderbar ein, wie unser Testvideo zeigt:

12:12 The Invincible - Test-Video zum Sci-Fi-Abenteuer

Ich (Annika) für meinen Teil, lege nach meinem Test zu Assassin's Creed Nexus VR die Meta Quest 3 erst einmal zur Seite. Die vielen Stunden in der virtuellen Realität machen Spaß, jetzt wird es aber Zeit, sich mit dem SteamDeck gemütlich ins Bett zu kuscheln und endlich tiefer in Coral Island abzutauchen – wortwörtlich.

Das war's von uns. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Zocken! Lasst es euch gut gehen.