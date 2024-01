Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Was zockt ihr über die freien Tage?

Wochenende ihr Lieben! Wie gewohnt erzählen wir euch von den Titeln, die bei uns über die freien Tage gespielt werden und wollen natürlich auch wie immer von euch wissen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das zockt die GamePro-Redaktion

Den Start legt diesmal Tobi hin, der mit Stuffed in ein ziemlich niedlich anmutendes Spiel reinschnuppert. Der Eindruck täuscht aber, denn hier ballert ihr euch als Teddybär durch prozedual generierte Level. Als Ausgleich kommen dann auch wieder Brettspiele bei Tobi auf den Tisch, diesmal ist Mycelia angesagt, ein Einsteiger-Deckbuilder mit niedlichen Pilzen und Tautropfen. Wenn es ihm gefällt, erzählt er euch vielleicht bald mehr!

Linda bleibt dagegen in bekannten Gefilden und setzt ihren erneuten Durchlauf von The Witcher 3 fort. Warum sie schon zum wiederholten Male mit dem Hexer unterwegs ist? Weil sie wie Geralt auch einen harten Crush auf Yennefer hat – wir können es ihr nicht verdenken.

Auch Rae hat einen alten Favoriten wieder rausgekramt und einen neuen Run in Hades angefangen. Beim ersten Mal hatte sie es nie bis zum Epilog geschafft und will das jetzt ändern.

Hannes entspannt derweil ein bisschen mit House Flipper 2, wo er nach eigener Aussage hässliche und dreckige Häuser in "saubere und geschmacklose Häuser" verwandelt. Daneben geht seine ganze Freizeit für Tamagotchi Adventure Kingdom drauf, das eine Mischung aus Tamagochi und Animal Crossing ist und ihm sehr viel Spaß macht.

Basti schließt sein Abenteuer in Pizza Tower ab und holt sich dort noch die letzten Schätze für das geheime Ende. Der Jump&Run-Titel ist für ihn vollkommen überraschend noch in seinen Top 3-Spielen des letzten Jahres gelandet. Ebenso überrascht hat ihn der Valhalla-DLC zu God of War Ragnarök. Auch hier prügelt er sich gerade durch und ist begeistert wie viel mehr als ein Roguelike in der kostenlosen Erweiterung steckt.

2:45 God of War Ragnarök Valhalla: So funktioniert der kostenlose Roguelite-Modus

Für Chris geht es derweil mit klassischer Action weiter, er fiebert nämlich dem Ende von Robocop: Rogue City entgegen. Oder fieberte, aktuell ist er eher von den Nebenaufgaben genervt und wünscht sich gen Ende wieder mehr Action.

Auch Mary will sich ganz und gar einem Titel widmen, bei ihr steht nämlich schon seit einer ganzen Weile das erste Xenoblade Chronicles auf dem Plan. Das RPG hatte sie bereits vor über einem Jahr mal angefangen und es seither nur rumliegen lassen.

Myki hat dagegen wieder eine ganze Menge vor. Wie schon über die Feiertage zockt sie weiter Monster Hunter. In World hat sie jetzt schon ihren vierten Durchlauf gestartet und Generations Ultimate wird mit Freunden gezockt, die gerade frisch angefangen haben. Für die nötige Abwechslung sorgt außerdem das entspannende Rätselspiel The Shape of Things.

Zuletzt wäre da noch ich (Eleen): Auch für mich steht ein neuer Durchlauf in Monster Hunter World an, diesmal mit der Insektenglefe. Und weil ich beim Monster jagen noch nicht genug verprügelt werde, wird auch Bloodborne mit Freund*innen weiter gezockt. Hier beißen wir uns aktuell alle fröhlich die Zähne an Vikarin Amelia aus.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und bleibt gesund!