Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Auch im neuen Jahr bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Linda, die übers Wochenende Besuch erwartet und so nur ein paar "gemütliche" Runden Overcooked im Koop zocken will.

Annika und Max haben mehr Zeit zum spielen und wollen mit Enshrouded anfangen, das jüngst im Early Access auf Steam gestartet ist und das ihr euch als Open World- und Survival-Fans mit PC unbedingt einmal genauer anschauen solltet. Das Spiel vom deutschen Entwickler Keen Games konnte bereits unseren GameStar-Kollegen Andrè begeistern:

Enshrouded im Test So viel Freiheit habe ich in Survival-Spielen selten erlebt von André Baumgartner

Basti und ich (Dennis) verfolgen ebenfalls einen ähnlichen Zockplan und wollen uns in Prince of Persia: The Lost Crown weiter geschmeidig durchs fantastische Metroidvania schnetzeln. Eigentlich wollten wir schon vergangenes Wochenende das Ende erreichen, doch uns kam ein gewisses Survival-Spiel mit dem Namen Palworld in die Quere.

Mehr zum jüngsten Palworld-Hype hab ich Anfang der Woche mit meinen Kolleginnen Leya und Geraldine besprochen:

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Ich sehe, höre, lese und spiele

Im neuen Jahr werden wir auf euren Wunsch den Wochenend-Artikel mit der langjährigen Print-Kategorie "Ich sehe, höre, lese und spiele" erweitern. In dieser Woche ist Hannes an der Reihe.

Sieht: … die 5. Staffel von Fargo! Und ich kann sagen, Showrunner Noah Hawley hat nach der weniger beliebten 4. Staffel wieder zurück zu seiner Form gefunden. Großartige Geschichte, harte Themen, komplexe Charaktere und weiterhin die richtige Dosis bitterböse Humor. Extrem Empfehlenswert! Hört: ... das neue Album von Andreas Dorau! Bekannt geworden mit der Neuen Deutschen Welle hat er seinen Faible für eingängige (und witzige) Pop-Melodien nie verloren. Die Karten für das Konzert im März sind schon gekauft. Liest: Erfahrungsberichte für Reiselustige, die noch nie in Belgien waren. Vermutlich geht’s diesen Sommer mal nach Brügge. Spielt: Like A Dragon: Infinite Wealth - endlich darf ich verraten, dass ich das RPG schon seit ein paar Wochen begeistert spiele. Mit 50 Stunden Spielzeit auf der Uhr bin ich aber noch weit vom Finale entfernt - ich lasse mich so leicht von den 1000 Nebenaktivitäten ablenken.

Myki macht es Hannes am Wochenende nach und spielt mit Like a Dragon: Infinite Wealth das RPG, auf das sie mit Abstand am sehnlichsten gewartet hat. Doof nur, dass mit Tekken 8 noch ein Spiel in dieser Woche rauskam, von dem sie nach Durchspielen der Story kaum die Finger lassen kann. Arcade Quest und die Nebengeschichten will Myki daher unbedingt auch noch unterbringen.

Bei Chris stehen die freien Tage über die letzten Missionen von Assassin's Creed Mirage an und sind die gepackt, wird der N64 rausgekramt und das legendäre Star Wars: Rogue Squadron gezockt.

In Infinite Wealth geht's für Ichiban unter anderem nach Hawaii.

Samara ist bereits fleißig am testen und hat die Tage über bereits Banishers bekommen. Mehr zum Spiel gibt's dann im Februar. Bei Eleen geht's hingegen in Monster Hunter World weiter, wo jetzt das Endgame und der Layered Armor-Grind anfängt.

Und zu guter Letzt kommen wir zu Rae, die sich ihr Steam Deck schnappt und Lil Guardsman und Palworld spielt.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz, ganz viel Spaß mit euren liebsten Spielen!