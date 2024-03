Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Freitags geht es nicht nur um die Spiele, die uns beschäftigen, sondern auch um eure aktuellen Titel.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt Wochenende, ihr Lieben! Da Kollege Dennis schon bis zur Nasenspitze in Dragon's Dogma 2 versunken ist, darf ich euch dieses Mal erzählen, was bei der GamePro-Redaktion die freien Tage über so gezockt wird.

Und natürlich wollen wir wie immer auch von euch lesen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das zockt die Redaktion

Dennis widmet seine Freizeit wie bereits erwähnt voll und ganz Dragon's Dogma 2, das bereits nächste Woche erscheint. Damit ist er aber nicht der einzige in der Redaktion. Auch Annika kann es gar nicht mehr abwarten und stürzt sich in den Kampf gegen Goblins, Greifen, Zyklopen und andere Monster.

Auch Linda und Hannes schnappen sich wieder ein großes Fantasy-RPG, bei den beiden geht es aber erstmal mit Final Fantasy 7: Rebirth weiter. Während Linda noch ganz am Anfang ihrer Reise steht, legt Hannes den Endspurt ein, denn er will das Spiel unbedingt vor dem Release von DD2 noch beenden. Schafft er das, steht auch noch das taktische Rollenspiel Unicorn Overlord auf dem Plan, das er nicht nur cool, sondern vor allem hübsch findet.

Auch Mary zockt weiter FF7: Rebirth, zumindest wenn neben dem fleißigen Cosplay-Nähen noch Zeit bleibt. Zusätzlich muss auch noch Raum für Stardew Valley gemacht werden. Nachdem sie ihren Spielstand mit über 100 Stunden nämlich nicht mehr finden konnte, hat Mary einfach kurzerhand neu gestartet und liebt es, den Anfang noch einmal zu erleben.

Basti weiß hingegen nicht so richtig, was er zocken soll. Neben etwas Fortnite zur Überbrückung wagt er vielleicht mal einen Blick in No More Heroes 3 im Xbox Game Pass. Zwar ist er Fan der Reihe, wollte den Ableger aber damals nicht auf der technisch schwächeren Switch spielen.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Tobi, was ihn abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: Im Keller sind mir kürzlich alle drei Staffeln von Hannibal mit Mads Mikkelsen entgegen gefallen. Wird jetzt nochmal geschaut, ich habe die Hälfte mittlerweile schon wieder vergessen. Hört... aus dem Zimmer seiner Töchter aktuell ziemlich regelmäßig "Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina - sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind - weil sie Freunde sind!". Sorry für den Ohrwurm. Liest: Ich lese derzeit mehr vor als selbst, aber wenn ich mal dazu komme, lese ich ein paar Seiten aus Tobias Eschers "Der Schlüssel zum Spiel", das ich allen Fußballinteressierten nur empfehlen kann. Spielt: Das Mech-Farming-Spiel Lightyear Frontier macht mir mit seiner ganzen Art einfach gute Laune, deswegen wird das am Wochenende sicher noch ein bisschen weitergespielt. Am Samstag treffe ich mich außerdem mit meiner Brettspielgruppe und wir zocken die nächsten Missionen des famosen Dungeon-Crawlers Gloomhaven: Die Pranken des Löwen – ich freue mich schon sehr! Mehr zum Thema Lightyear Frontier im Early-Access-Test: Das ungewöhnlichste Mech-Spiel des Jahres erinnert an Stardew Valley von Tobias Veltin

Rae hat sich derweil im Steam Spring Sale mal wieder einige Indie-Titel geschnappt. Neben viel zu vielen Hidden Cat-Spielen hat sie sich auch The Unfinished Swan und What Remains of Edith Finch wieder geholt. Beide Titel hat sie zwar vor Jahren schon auf Konsole gezockt, will sie jetzt aber nochmal auf dem Steam Deck erleben und sich "emotional zerstören lassen". Daneben plant sie jetzt schon viel zu viele Stunden für den Charakter Creator von Dragon's Dogma 2 ein.

Ich (Eleen) habe die Charaktererstellung in DD2 glücklicherweise bereits hinter mir und kann nun auch nach zu vielen Stunden mal ins tatsächliche Spiel starten. Daneben zocke ich wie schon die letzten Monate weiterhin Monster Hunter World, auch wenn ich mein Hirn bei den unterschiedlichen Steuerungen der beiden Spiele immer erst ein wenig entwirren muss.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!