Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Basti hat es geschafft Psychonauts 2 weiterzuspielen und ist vom kreativen Xbox-Platformer hellauf begeistert.

Keine Sorge, es ist noch nicht 18 Uhr und ihr habt den Anpfiff nicht verschlafen! Aufgrund des bevorstehenden EM-Spiels zwischen Deutschland und Spanien erscheint der Wochenend-Artikel heute aber bereits zwei Stündchen früher.

Davon ab bleibt aber alles gleich: Wie gewohnt verraten wir euch unsere aktuellen Lieblingsspiele und haben den ein oder anderen Tipp im Gepäck. Und wie gewohnt freuen wir uns zu lesen, an welchen Games die GamePro-Community gerade ihre helle Freude hat.

Neue Spiele, die uns gerade beschäftigen

Bei Samara und mir (Dennis) befindet sich gerade das kommende Actionspiel Flintlock im Testlabor. Ob das Fantasy-Souls mit Wolfbegleiter und seinem mehr zugänglichen Ansatz (3 Schwierigkeitsgrade) was taugt, verraten wir euch dann übernächste Woche.

Einen Ersteindruck hat euch bereits Kevin geschrieben:

Basti hat sich hingegen das frisch erschienene Zenless Zone Zero geschnappt und genießt das kostenlose Action-RPG von Genshin Impact Entwickler miHoYo noch, bevor der große Grind im Spiel beginnt. Weiter- und an diesem Wochenende durchgespielt wird zudem Psychonauts 2. Vom kreativen Xbox-Platformer ist Basti hellauf begeistert.

Diese Woche verrät euch Tobi, was ihn abseits von Videospielen noch so alles unterhält. Sieht: an diesem Wochenende natürlich die Viertelfinal-Partien der Fußball-Europameisterschaft und hoffe auf ein paar spannende Spiele. Abseits davon will ich mir auch noch die Doku zum Abschied von Tennis-Legende Roger Federer anschauen, die auf Amazon Prime läuft. Hört: aktuell hauptsächlich Podcasts. Auf der Playlist steht an diesem Wochenende "NDA: Die Akte Kasia Lenhardt" sowie ein paar Brettspiel-Podcasts. Liest: Ich bin nach dem "Jurassic June" wieder ein bisschen im Dino-Fieber und habe mir nochmal den Roman "Dino Park" von Michael Crichton rausgekramt, der als Vorlage für Steven Spielbergs unvergesslichen Blockbuster diente. Spielt: an diesem Wochenende vermutlich ziemlich wenig, falls ich aber dazu komme, gibt's auch hier eine Dino-Dosis. Ich habe mir nämlich die Jurassic Park: Classic Games Collection runtergeladen, die 7 JP-Spiele aus der 8-Bit und 16-Bit-Ära enthält und will da ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Mit der Jurassic Park: Classic Games Collection schwelgt Tobi in Erinnerungen.

Myki macht's Basti gleich und will ebenfalls einen Blick in Zenless Zone Zero riskieren. Außerdem will sie sich die Demos des narrativen Abenteurs Until Then und dem Action-RPG Kunitsu-Gami herunterladen und schauen, ob ihr die Spiele taugen.

Frisch vom Pile of Shame geholt

Wenn man bei einem Spiel sagen kann, dass man es vom "Pile of Shame holt", dann beim Titel von Linda. Linda wird nämlich zum ersten Mal Baldur's Gate 3 zocken und wir sind schon sehr gespannt, für welche Klasse sie sich entscheidet und welcher NPC als erstes das Zeitliche segnet.

2:40 Zenless Zone Zero: Das ist das neue Spiel der Genshin Impact-Macher

Dauerbrenner, die uns nicht loslassen

Mary ist weiter in Elden Ring unterwegs, nachdem sie erst vor wenigen Wochen ihren ersten Schritt in die Zwischenlande gesetzt hat. Zudem wird weiter Final Fantasy 14 gespielt, von dem sie sich seit Jahren nicht lösen kann.

Habt ein schönes Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken (oder alternativ beim Fußballgucken).