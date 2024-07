Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den Wochenend-Artikel auf GamePro.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät euch heute XXX, was bei ihr noch an Unterhaltung auf dem Plan steht.

Und natürlich will ich auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Neue Spiele, die uns gerade beschäftigen

Los geht's mit Hannes, der sich wie viele aus der GamePro-Redaktion die Beta von Concord anschaut – und zwar unvoreingenommen vom recht negativen Feedback im Zuge der State of Play. Hannes kann sich nämlich sehr gut vorstellen, dass der Hero-Shooter weit besser ist, als er aktuell vielerorts gemacht wird.

Ansonsten hat er sich für sein Steam Deck noch Secrets of Grindea geholt. Ein richtig gutes Indie-Action-RPG, das stolze 11 Jahre in Entwicklung war.

Secrets of Grindea war lange in Entwicklung kommt auf Steam derzeit aber super an.

Eleen will als langjährige Overwatch-Spielerin ebenfalls die PS5-Beta von Concord ganz genau unter die Lupe nehmen, hat übers Wochenened aber noch ein weiteres fantastisches Spieleprojekt vor.

Nach reiflicher Überlegegung hat sie sich ein Steam Deck geholt und sich zur Feier des Tages Celeste, Disco Elysium und Divinity Original Sin 2 gekauft – was eine grandiose Auswahl, die perfekt auf dem Handheld-PC läuft.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät euch Linda, womit sie sich abseits der Arbeit beschäftigt: Sieht: Princess Charming Staffel 4 und ist schon nach Folge 2 wegen des ganzen Dramas völlig ausgelaugt (aber kann nicht aufhören zu schauen) Hört: Wieder mal ein wenig deutschen Rap, unter anderem Souly! Liest: Wohnungsanzeigen für eine neue Bleibe in Berlin, bitte betet für mich! Spielt: FIFA... ähm, EA Sports FC 24. Musste bei der EM einfach sein.

Bei Rae als unserer großen Shooter-Expertin wird natürlich ebenfalls in Concord geschaut. Neben dem Geballer wird aber auch ganz entspannt The Cosmic Wheel Sisterhood gespielt. Das Adventure können wir euch nur wärmstens empfehlen.

Wollt ihr mehr zum Spiel wissen, schaut mal hier:

Mehr zu Cosmic Wheel Sisterhood In diesem entspannten Switch-Geheimtipp manipuliert ihr als Hexe mit Tarotkarten das Schicksal von Samara Summer

Basti hat sich mit Minishoot' Adventures ebenfalls fürs Wochenende ein recht neues Spiel vorgenommen, das ihm gerade wieder zeigt, wie sehr er klassische Zelda-Spiele liebt. Seine Hoffnung liegt zudem voll auf Echoes of Wisdom, das hoffentlich wieder eine Dungeon-Struktur bekommt.

Dauerbrennner, die uns einfach nicht loslassen

Bei Myki wird einmal mehr ihr Lieblingsspiel Monster Hunter World gezockt und auch Elden Ring, wo sie auf PC nochmal ganz von vorn angefangen hat und sich gerade bis Mohg durchschnetzelt. Im zweiten Run ist ihr übrigens aufgefallen, wie gruselig Stormveil Castle doch eigentlich ist. Nebenbei wird auch noch ein wenig Hades 2 gezockt - das Roguelike geht schließlich immer!

Bei Samara wird ebenfalls weiter Elden Ring zezockt und das aus gutem Grund. Sie bastelt nämlich gerade für euch ein Video über die Geheimnisse der Erweiterung. Ansonsten hat sie sich noch die abgedrehte mittelalterliche Friedhofssimulation Graveyard Keeper für ihr Steam Deck geschnappt.

Helft Kevin!

Zu guter Letzt noch ein kleiner Aufruf von Aldred,... äh, Kevin! Der Gute sucht ein echtes Wohlfühlspiel (Cozy Game) fürs Wochenende. Also haut gerne mal eure Tipps zur Entspannung in die Kommentare!

Das war's von uns. Habt ein tolles Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken. Allen EM-Fans zudem viel Spaß bei Spanien vs. England.