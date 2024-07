Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Dennis und Hannes haben ihren Spaß mit Kunitsu-Gami.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt: Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrate ich euch heute, was bei mir noch an Unterhaltung auf dem Plan steht.

Und natürlich will ich auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Neue Spiele, die uns gerade beschäftigen

Los geht's mit Hannes, der sich das frisch erschienene Kunitsu-Gami: Path of the Godess aus dem Game Pass gefischt hat und total überrascht ist. Capcoms Mix aus Echtzeit-Action und Tower Defense spielt sich nicht nur super und ist auch technisch sauber, auch mag Hannes den Art-Style.

Auch Tobi fischt im Game Pass und will sich Dungeons of Hinterberg schnappen, nachdem wir ihm das tolle Zelda-like aus Österreich die vergangenen Tage stark ans Herz gelegt haben. Am Sonntag trifft sich zudem seine Gloomhaven-Brettspielrunde.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrate ich (Dennis) euch, was mich neben Videospielen noch so alles beschäftigt: Sieht: Hab die Woche über The Race auf YouTube gebingt. Im Projekt von Dave (7 vs. Wild) müssen 5 Teilnehmer*innen ohne Geld und Smartphone von Marokko aus zurück nach Köln gelangen. Hat mich bislang super unterhalten. Liest: Im Urlaub den SciFi-Thriller Vakuum von Philip P. Peterson angefangen, in dem Wissenschaftler ein mysteriöses Signal aus dem Weltraum entschlüsseln müssen. Bislang genau meins. Hört: Da ich in den vergangenen Wochen halb Deutschland mit dem Auto abgefahren bin, musste mal wieder das Best of von Chuck Berry her. Hält nachts besser wach als jeder Kaffee. Spielt: Kann euch nur Dungeons of Hinterberg und Kunitsu-Gami ans Herz legen, die mit ihren frischen Spielideen die Wartezeit bis zum Erscheinen der großen August-Blockbuster wunderbar füllen. In Dungeons of Hinterberg rätselt und kämpft ihr euch durch 25 Dungeons, was enorm motiviert.

Mary verbringt das Wochenende über viel Zeit im Zug und hat sich Vampire Therapist geschnappt. Die Visual Novel kann sie hier wunderbar auf ihrem Steam Deck zocken.

Dauerbrenner, die uns nicht loslassen

Basti ist als großer Monkey Ball-Fan weiter mit den Extra-Welten aus Super Monkey Ball Banana Rumble beschäftigt und will zudem übers Wochenende die ein oder andere Runde Fortnite zocken.

Bei Rae wird einmal mehr Die Sims 4 gespielt, wo gerade die "Verliebt"-Erweiterung erschienen ist. Ansonsten will sie noch schauen, was die neue Season in Call of Duty bringt. Ihr seht schon, hier wird großen Wert auf Balance im Gaming gelegt.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - Screenshots zu Capcoms schickem Japan-Spiel ansehen

Und zum Abschluss kommen wir noch zu Samara, die nach dem DLC-Aufschrei vor wenigen Wochen auf die tolle Farming-Simulation Sun Haven aufmerksam geworden ist. Bislang findet sie die Stardew Valley-Alternative mit Fantasywelt super entspannt und auch motivierend, da sie ständig nützliche Skills freischaltet.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken.