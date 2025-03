Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Sagt an, was zockt ihr feines am Wochende?

Da sich Kevin in den wohlverdienten Urlaub verkrümelt hat, gebührt heute nach längerer Auszeit mir (Dennis) die Ehre, euch im wundervollen Was zockt ihr-Artikel die Frage aller Fragen zu stellen: Was zockt ihr eigentlich die freien Tage über, ihr Lieben?

Natürlich werden auch wir euch verraten, mit welchen Spielen wir aktuell so unsere Freude haben – oder welche Spiele bereits im Testlabor auf den Prüfstand gestellt werden.

Das zockt die Redaktion der GamePro

Los geht die wilde Fahrt mit Annika, die sich die vergangenen zwei Wochen als Testerin durch Assassin's Creed Shadows geschnetzelt hat. Dabei stand natürlich vor allem die Frage im Raum, was das oft deklarierte "Schicksalsspiel" für Ubisoft denn so alles auf dem Kasten hat.

Da ich ihren Test bereits heute früh lesen konnte, kann ich euch auch guten Gewissen sagen, dass er pünktlich zum Fall des Embargo am kommenden Dienstag um 18 Uhr erscheint.

Kommen wir zu Linda, die als eine der wenigen aus der Redaktion recht spät mit Baldur's Gate 3 angefangen hat und noch immer in Akt 2 steckt – den sie übrigens ganz großartig findet. Allerdings ist sie schon eine gefühlte Ewigkeit im mittleren Abschnitt des RPGs und hofft daher, dass sie es übers Wochenende ins letzte Drittel schafft.

Falls ihr übrigens ein weiteres Spiel im Stil von Baldur's Gate 3 sucht, schaut unbedingt einmal in die Preview zu Solasta 2:

10:25 Solasta 2 füllt die riesige Lücke, die Baldur's Gate 3 hinterlassen hat!

Autoplay

Myki hat mittlerweile schon 148 Stunden in Monster Hunter Wilds verbracht und sich gestern die Platin-Trophäe geschnappt. Das hält sie allerdings nicht davon ab, übers Wochenende weitere Dinos in den Staub zu schicken. Das große Ziel: Es muss eine ganz bestimmte Dekorationskugel für ihre Gewehrlanze her. Farming ist daher angesagt.

In der Jagdpause wird übrigens fleißig gepokert. Myki hat Balatro für sich entdeckt und ist der Kartensucht komplett verfallen. Tobi und ich können das nur zu gut nachvollziehen.

Apropos Tobi! Nach unserer gemeinsamen Reise durch Split Fiction wird ebenfalls Wilds und Shadows gezockt. Allerdings, und darauf freut er sich schon ganz besonders, findet sich in seinem trauten Heim nach längerer Zeit seine Brettspielgruppe zusammen. Gezockt wird Gloomhaven: Die Pranken des Löwen.

Den tollen Vorgänger stellen wir euch übrigens hier vor:

Mehr zum Thema Gloomhaven ist für mich eines der besten kooperativen Brettspiele überhaupt von Marina Häuser

Während Rae, Basti und Hannes die Abenteuer von Mio und Zoe aus Split Fiction erleben – wusstet ihr eigentlich, dass es eine Anspielung an Dark Souls im Spiel gibt? – wird bei Max in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town fleißig die Hacke geschwungen und geerntet.

Chris ist derweil weiter mit dem hervorragenden Remaster von Metroid Prime beschäftigt. Aktuell werden versteckte Artefakte auf Tallon IV gesucht, bevor es dann auf zum Meteroidenkrater geht.

Und falls ihr euch bis hierhin gefragt habt, was es mit dem netten Herrn auf dem Vorschaubild so auf sich hat. Die Keys für das vielversprechende Soulslike The First Berserker: Khazan sind gestern bei mir, Samara und Jonas eingetrudelt. Nachdem wir drei dank flüssigem Geschnetzel und schicker Optik mit einem sehr positiven Gefühl aus der Demo sind, ist die Spannung auf das fertige Spiel groß.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, ganz viel Spaß mit euren aktuellen Lieblingsspielen und bleibt gesund und munter.