"Habe so laut geschrien, dass sich meine Freundin erschreckt hat": Split Fiction-Fans entdecken verstecktes Dark Souls-Bonfire im Spiel

Habt ihr schon das Bonfire in Split Fiction entdeckt? Wir zeigen euch, wo ihr das Dark Souls Easter Egg findet.

Entwickler Hazelight hatte offensichtlich nicht nur viel Freude daran, sich in Split Fiction kreativ auszutoben und uns ein regelrechtes Feuerwerk an spaßigen Gameplay-Mechaniken zu bieten. Wie sich nach und nach zeigt, stecken im Koop-Abenteuer von Mio und Zoe auch allerhand Anspielungen an legendäre Spiele – darunter etwa Dark Souls.

Wie ihr das Easter Egg findet, wie es aussieht und wie humorvoll die Fangemeinde auf den Fund reagiert, darum soll es jetzt gehen.

Hier findet ihr das Easter Egg zu Dark Souls

Für diejenigen unter euch, die sich die Überraschung nicht nehmen lassen wollen und die Referenz an Dark Souls selbst in Split Fiction finden möchten, hier eine kurze Wegbeschreibung.

In dieses Kapitel müsst ihr: Letze Morgenröte. Im vierten Abschnitt davon müsst ihr den Nebenstrang Mondmarkt besuchen.

Seht ihr die große Katze, biegt vor der Treppe rechts ab und folgt dem Pfad über den Abgrund.

Da das Gebiet im Nebenstrang recht klein ist, solltet ihr keine Mühe haben, das Easter Egg zu finden. Biegt vor der Treppe, hinter der die große Katze schlummert, einfach nach rechts ab und folgt dem Pfad über den Abgrund bis zu einer Höhle.

Spoiler-Warnung: Und an dieser Stelle verabschieden wir alle, die das Easter Egg nicht sehen möchten.

Eine kleine Rast am Leuchtfeuer gefällig?

Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, hier das Easter Egg zu einem der markantesten Elemente in jedem Dark Souls, das Redditor TheLostPumpkin404 mit der Community teilt:

Hazelight hat hier nicht nur an das Bonfire gedacht – setzt ihr euch zu zweit ans Feuer, erscheint zudem der Schriftzug "Moonfire Lit" und eine Stimme ertönt mit den Worten:

"Rest here weary traveler

For great adventures lie ahead"

"Endlich, Dark Souls 4"

Neben einer Menge Upvotes kassiert unser Redditor auch noch eine ganze Reihe an humorvollen Kommentaren, wie die ironisch gemeinte Aussage "Endlich, Dark Souls 4". Hachja... ein neuer Ableger wäre schon schön, oder?

Redditor Kono war beim Anblick des Leuchtfeuers derweil so aus dem Häuschen, dass er mit seinem Freudenschrei sogar seine Freundin erschreckt hat.

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Falls ihr übrigens jetzt Lust auf mehr Easter Eggs in Split Fiction bekommen habt: Im Spiel lauern von Assassin's Creed über Metal Gear Solid bis hin zu Cutie aus It Takes Two noch eine Vielzahl weiterer Anspielungen.

Verratet uns gerne einmal in den Kommentaren, welche Anspielungen ihr in eurem Durchlauf schon entdeckt habt und welche davon euch ganz besonders gut gefällt.