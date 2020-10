Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Eine Woche vergeht und der Launch der Next Gen-Konsolen rückt immer näher. Zugegeben, so langsam aber sicher können wir es kaum noch abwarten - außer Tobi, der hat einer der Kästen ja bereits in der Bude. Damit die Zeit bis zum Launch ganz schnell vergeht, werden wir uns auch an diesem Wochenende wieder unserem liebsten Hobby widmen und euch vorab verraten, was die Redaktion der GamePro die freien Tage über spielt.

Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren verratet welche Spiele bei euch in der Konsole rotieren.

Das spielt die Redaktion

Beginnen wir mit unserem Social Media-Profi Max, der nach langer Auszeit mal wieder in Fallout 76 reinschaut. Eins muss man nämlich sagen. Trotz reichlicher und auch durchaus berechtigter Kritik, Bethesda hat das Rollenspiel noch nicht aufgegeben und versorgt es stets mit neuen Inhalten.

Bei Rae steht an diesem Wochenende weiter das fantastische Roguelite Hades ganz hoch im Kurs. Sie hat mittlerweile herausgefunden, dass man den Höllenhund Cerberus streicheln kann und wird generell als Supergiant Games-Fan komplett abgeholt. Aber auch die Cold War-Demo wird für eine paar "gemütliche" Ründchen gestartet.

Tobi flitzt am Wochenende mit kleinen Karts durch die eigenen vier Wände. Mario Kart Live: Home Circuit soll auf die Probe gestellt werden. Ob die Real Life-Variante des Fun Racers taugt, verrät er euch dann kommende Woche im Test.

Kollege Marcus hatte sich vergangene Woche gleich zwei Rollenspiele vorgeknöpft. Die Wahl ist dabei wie nicht anders zu erwarten auf das JRPG-Meisterwerk Dragon Quest 11 gefallen, das jetzt fortgesetzt wird. Nebenbei will er auf der Switch noch ein wenig in Mario 3D All-Stars in Nostalgie schwelgen.

Hannes, der in dieser Woche ausführlich in Assassin's Creed Valhalla reinschauen durfte - zu seiner Preview geht's hier - wird weiter Genshin Impact spielen, das es ihm sehr angetan hat. Falls ihr übrigens Hilfe bei der Auswahl der Charaktere benötigt, Kollege Stephan hat eine Tier-Liste zusammengestellt:

18 3 Mehr zum Thema Genshin Impact: Alle 23 Charaktere im großen Ranking

Basti wir ebenfalls weiter in Hades mit Zagreus durch die Hölle stapfen und mit Rae in Call of Duty Black Ops: Cold War auf die Jagd gehen. Was er sich aber auch vorgenommen hat, ist Ghost of Tsushima: Legends, der neue Koop-Modus für Jins Samurai-Abenteuer sollte mittlerweile live sein.

Und in Legends werde auch ich (Dennis) mich zusammen mit Basti stürzen. Wir sind beide schon sehr gespannt, ob der Modus auf Dauer motiviert und vor allem, ob er zum Spiel passt. Abseits davon werde ich wenig zum spielen kommen. Umziehen ist angesagt.

Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim zocken und mehr denn je, bleibt gesund.