Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Eine Woche endet, in der wir euch endlich in Tests alles über die PS5 und die Xbox Series X und S verraten durften. Damit wisst auch ihr jetzt, was euch mit den Next Gen-Konsolen von Microsoft und Sony erwartet.

Bevor wir uns aber ins Wochenende verabschieden, wollen wir euch natürlich noch verraten welche Spiele bei uns die freien Tage über in den Konsolen rotieren. Verratet uns wie immer auch, welche Games euch aktuell beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Unser PS5-Tester Hannes schnappt sich am Wochenende mit MLB The Show 20 eines der besten Sportspiele des Jahres. Zwar fristet Baseball in Deutschland eher ein Nischendasein, wollt ihr aber mal abseits der Fußballspiele guten Konsolensport erleben, sind MLB und auch Super Mega Baseball 3 eine echte Empfehlung.

Bei Rae steht das Wochenende ganz im Zeichen des N7 Days. Mass Effect-Fans wissen natürlich, um was es hier geht. Ähnlich dem Outbreak-Day bei The Last of Us wird hier einmal jährlich das Franchise gefeiert. Daher legt Rae bis zum wohl kommenden Remaster nochmal die alte Shepard-Trilogie in die Konsole.

Meine beiden Kollegen Max und Tobi schnappen sich hingegen zwei sehr gute Rennspiele. Bei Xbox-Tester Tobi landet mit Forza Horizon 4 einer der besten Arcade-Racer in der Konsole, das jetzt dank Series X-Optimierung noch besser ausschaut. Max hingegen düst in Dirt 5 durch den Matsch.

Auf Basti wartet am Wochenende ein Spiele-Duo mit dem DJ-Spiel Fuser der Guitar Hero-Entwickler Harmonix und dem Retro-Plattformer Whipseey and the Lost Atlas. Das hat er sich übrigens im neuen PlayStation Store nur günstig geschossen, weil er Kirby mag und eine weitere Platin-Trophäe ergattern will. Bei mir (Dennis) landet derweil Vampyr von Dontnod in der PS4. Das Spiel hatte ich mir vergangenen Monat aus dem PS Plus-Abo heruntergeladen und da ich eh schon lange mal reinschnuppern wollte, passt das sehr gut.

Wir wünschen euch ein erholsames Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund.