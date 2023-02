Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Annika, die sich die freien Tage über in Sons of the Forest stürzt – zumindest, wenn bei all dem Ansturm die Server und Steam halten. Ansonsten will sie das Wochenende voll in die virtuelle Realität eintauchen. Ihre PSVR 2 hat es heute nach reichlich Verspätung endlich zu ihr geschafft und festlich eingeweiht wird die neue Hardware mit Resident Evil Village und Kajak VR.

Linda und Hannes zocken weiter Hogwarts Legacy. Während Linda mit ihrem Slytherin-Girl munter durch die Zauberschule streift, ist bei Hannes mittlerweile nach einigen Spielstunden ein wenig die Luft raus.

Apropos Luft: Die hat hoffentlich Basti in den Reifen seiner Gran Turismo 7-Flitzer. Das Rennspiel zockt er neben Tetris Effect das Wochenende über auf seiner frischen PSVR 2 und so schaut das Ganze aus:

8:19 Gran Turismo 7: Wir fahren eine Runde Nordschleife im neuen VR-Modus

Während sich Rae wie gewohnt die freien Tage über durch Warzone 2 und Modern Warfare 2 ballert, legt Tobi mit dem Remaster von Metroid Prime eines der besten Switch-Spiel in die Konsole. Um Samus zwischendurch eine kleine Verschnaufpause zu gönnen, wird zudem der erste Fuß in Hogwarts Legacy gesetzt.

Samara hingegen nähert sich bereits dem Ende von Wo Long, über das sie euch dann kommende Woche ausführlich berichtet, während sich Eleen mit ihren Freund*innen durch The Quarry gruselt. Hier muss sie sich allerdings stark zurückhalten, da sie das Horrorspiel schon solo durchgezockt hat und den anderen nichts vorwegnehmen will.

Ich (Dennis) werde mich zusammen mit Annika in Sons of the Forest stürzen. Den Hype um den Vorgänger hab ich nur am Rande mitbekommen und bin daher sehr gespannt, was mich erwartet. Ansonsten schnapp ich mir noch das Tabletop-RPG Demeo für die PSVR 2 und muss (!) natürlich einen Blick in Resident Evil Village und Gran Turismo 7 werfen.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!