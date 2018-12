Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen! Was sind eure?

Jede Woche schreiben wir am Freitag einen Artikel darüber, was in der GamePro-Redaktion am Wochenende gespielt wird. So wollen wir einmal Empfehlungen geben, welche Spiele wir euch ans Herz legen können, allerdings wollen wir auch, dass ihr uns ein bisschen besser kennen lernt und euch durch die Kommentare wiederum etwas besser kennen lernen.

So ist es zumindest normalerweise. Warum es heute anders ist? Ganz einfach: Ich bin heute komplett allein in der Redaktion und habe keine Ahnung, was meine Kollegen spielen. Ein Teil der Kollegen ist im Urlaub, der andere Teil holt Schlaf nach, weil er sich für die Game Awards die Nacht um die Ohren geschlagen hat. Das ist aber alles gar kein Problem, denn ich denke mir einfach etwas aus. So gewinnen wir alle!

Unsere Nachtschicht bestand aus Linda und Dennis. Bei Linda vermute ich, dass sie am Wochenende entweder Fallout 76 oder Red Dead Online spielt – vermutlich, weil ich sie dazu überreden werde. Dennis spielt im Zweifel sowieso immer The Binding Of Isaac, denn er hat ein Sucht-Problem. Das brauchen wir gar nicht schönreden.

Tobi ist im Urlaub und wird vermutlich sowieso nie wieder etwas anderes als Red Dead Redemption 2 auf seiner Xbox One X spielen. Ann-Kathrin verweilt ebenfalls im Urlaub und vielleicht fängt sie währenddessen ein paar Pokémon, schließlich hat sie zuletzt Let's Go, Pikachu! getestet. Mirco spielt wahrscheinlich einmal die Nintendo Switch durch.

Bei Hannes vermute ich, dass er entweder ein Haus renoviert oder sein Unwesen in Red Dead Online treibt. Aber keine Sorge: Sollte er sich wieder daneben benehmen, werde ich ihn jagen und zur Strecke bringen. Ob nur im Spiel, überlasse ich eurer Fantasie.

Red Dead Online

Unser erstes Fazit zum Multiplayer-Westen

Einzig Heiko und David haben mir verraten, was sie tatsächlich spielen. Während David noch nicht weiß, ob er Zeit zum Spielen finden wird, steht immerhin The Witcher 3 auf seinem Wunschzettel. Heiko hingegen widmet sich Monster Boy and the Cursed Kingdom und Assassin's Creed: Odyssey.

Bleibe noch ich. Ich werde mich irgendwo zwischen Wilder Westen und Ödland herumtreiben und Fallout 76 oder Red Dead Online spielen. Nebenbei ist natürlich auch noch eine Runde Polytopia drin, denn offenbar hat nicht nur Dennis ein Sucht-Problem. Allerdings liebäugle ich auch mit Hades, das heute Nacht frisch angekündigt wurde, allerdings leider erst im Early Access für den PC erschienen ist. Aber irgendwann sollte ich vielleicht sowieso schlafen ...

Das waren (wahrscheinlich?) unsere Empfehlungen. Nun seid ihr dran: Was zockt ihr am Wochenende?