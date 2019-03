Es geht ins wohlverdiente Wochenende und wie üblich verraten wir euch, was die GamePro-Redaktion an den freien Tagen spielt. Natürlich wollen wir auch von euch wissen, welches Spiel euch aktuell beschäftigt.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Linda, die eigentlich weiterhin ihre wertvolle Zeit in Atlus JRPG-Meisterwerk Persona 5 verbringen sollte. Hier hat sie schließlich ihren 60h Spielstand reaktiviert und erneut viel Spaß. Stattdessen zieht es sie aber erneut in The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit Link ins Königreich Hyrule. Keine Ahnung was Joker dazu sagt, aber ich wäre stinksauer, würde man mich zum zweiten Mal versetzen.

Bei Max, der wie ich bereits die Tage bis zum Release von Sekiro zählt, steht am Wochenende das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare auf dem Plan. Den hervorragenden Shooter gibt es aktuell "kostenlos" für Besitzer von PS Plus.

PS Plus

Die Gratis-Spiele im März 2019

Rae hat in den letzten Wochen wieder sehr viel Freude an Sims 4 gefunden. Was ich euch jetzt verrate, wird den einen oder anderen vielleicht etwas verstören - sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Rae hat herausgefunden, dass sehr viele Spieler Custom-Charaktere hochgeladen haben, die alle Hollywood-Schauspieler Hugh Jackman ähneln. Ihr Plan ist es - Vorsicht - eine Hugh Jackworld zu kreieren, in der ausschließlich kleine Jackmans herumlaufen. Sie möchte, Zitat:"einfach mal gucken, was passiert". Ok ...

Nicht ganz so verrückt geht es am Wochenende bei Hannes zur Sache. Der schnappt sich seine Switch und spielt Ape Out. Den Geheimtipp solltet ihr euch genauer anschauen, wenn ihr viel Spaß an Hotline Miami hattet.

Ich werde mich am Wochenende voll in The Division 2 stürzen, nachdem ich bereits unter der Woche meine Abende mit dem Loot-Shooter verbracht habe. Bislang macht der Ausflug nach Washington D.C. Laune und man merkt an allen Ecken, dass Massive ihre gewonnenen Erfahrungen aus dem Erstling für den Nachfolger sehr gut genutzt haben. Technisch, für alle Interessierten, habe ich auf der PS4 Pro bislang abseits von Pop-Ups nichts zu mäkeln.

Jetz seid ihr an der Reihe. Was spielt ihr am Wochenende?