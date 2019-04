Das verdiente Wochenende wartet und wie immer haben wir die ein oder andere Empfehlung für die freien Tage für euch. Natürlich wollen wir auch wissen, was bei euch in puncto Gaming auf dem Plan steht.

Das zockt die Redaktion

Los geht's mit Hannes, der die Early Access-Phase des Kreativbaukastens Dreams genauer unter die Lupe nimmt. Besonders gespannt ist er auf die bereits vorhandenen Ideen anderer Spieler, die bereits fleißig am basteln cooler Spiele sind.

AK hat vergangene Woche mit Zelda: Breath of the Wild angefangen und ist, ihr könnt es euch vielleicht denken, absolut begeistert. Nach eigener Aussage hat sie bereits "epische Rachegeschichten mit den NPCS erlebt" allerdings noch keinen Titanen gesehen. Klar, dass es am Wochenende erneut mit der Switch nach Hyrule geht.

Unser Social Video-Producer Leeroy spielt auf der Xbox One mit Rocket League eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele der letzten Jahre. Verständlich, von den spaßigen Matches kann man einfach nicht genug bekommen. Social Media Manager Basti hingegen hat wie bereits Hannes und ich Katana Zero für sich entdeckt und spielt nebenbei ebenfalls auf der Switch Super Smash Bros. Ultimate.

Und für Linda und mich geht es weiterhin mit Days Gone in den Norden Amerikas. Wie ihr in unserem Test zum PS4-Exclusive seht, haben wir beide eine Menge Spaß in der von Freakern und wilden Tieren bevölkerten Spielwelt und hoffen mit Patch 1.04 weitaus weniger Probleme mit der Technik zu haben, als noch während unserer Testphase.

Was zockt ihr am Wochenende?