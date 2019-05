Zugegeben, die Woche war dank Feiertag recht kurz. Das Wochenende kommt dennoch genau zur richtigen Zeit. Wie immer haben wir die ein oder andere Empfehlung für euch und wollen natürlich wissen, was bei euch in puncto Gaming auf dem Plan steht.

Das zockt die Redaktion

Den Start macht in dieser Woche Tobi, der weiterhin zusammen mit Kollege Mirco und Johannes, den ihr aus seiner langen Zeit bei der GameStar kennt, Washington D.C. in The Division 2 auf den Kopf stellt. Die Drei haben es bereits bis zur vorletzten Story-Mission geschafft und sind von Massives Loot-Shooter weiterhin absolut begeistert.

Nicht ganz so actionlastig geht es hingegen bei Basti aus unserem Social Team zur Sache. Der Verrückte hat es sich tatsächlich vorgenommen ein eigenes Spiel in Sonys Kreativbaukasten Dreams zu basteln. Wir sind wirklich schon sehr gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Regelmäßige Updates zum Bauprojekt gibt es übrigens bei uns auf Instagram. Schaut gerne mal vorbei.

AK hat sich fürs Wochenende mit VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action ein ganz besonderes Spiel für die Switch ausgesucht. Als sie mir am Montag die ersten Bilder zum Mix aus Visual Novel und Barkeeper-Simulator gezeigt hat, war ich zunächst ein wenig verwundert. Saß da tatsächlich ein Shiba Inu mit Hawaiihemd an einer Bar!? Ihr Vergleich mit Persona 5 hat mich aber direkt überzeugt.

Eure Aufgabe ist es übrigens, am Tresen die Probleme eurer Kunden mit einem perfekten Drink aus der Welt zu schaffen. Dazu ertönt ein Soundtrack der Cyberpunkt-Elemente mit Anime-Intros vermischt. Das klingt schon alles sehr abgefahren und interessant.

Bei Hannes geht es die freien Tage über weniger verrückt, dafür in Swords of Ditto: Mormo's Curse vielmehr kunterbunt zur Sache. Das Action-Rollenspiel hat es mit einigen Neuerungen auf die Nintendo Switch geschafft. Ob das Ganze gelungen ist, verraten wir euch kommende Woche.

Linda und meine Wenigkeit zieht es am Wochenende erneut in die gefährliche Spielwelt von Days Gone. Wir sind gespannt, ob Patch 1.07 die gröbsten technischen Probleme beseitigt hat. Falls ja, werden wir den Test zum PS4-Exclusive updaten und ggf. die Abwertung entfernen.

Max hat Anfang der Woche ebenfalls seine erste Biker-Tour durch Oregon gestartet und hat bislang viel Freude am Spiel. Als großer For Honor-Fan lässt er sich den Start der neue Season samt neuem Charakter aber natürlich nicht entgehen.

Jetzt seid ihr an der Reihe. Was zockt ihr am Wochenende?