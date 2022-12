Was zockt ihr über Silvester/Neujahr? Das sind unsere Empfehlungen

Ihr Lieben, ein letztes Mal in 2022 verraten wir euch, welche Spiele die GamePro-Redaktion die nächsten Tage so zockt. Über Silvester und Neujahr haben aber sicherlich nicht nur viele von uns mehr Zeit zum spielen, weshalb wir natürlich auch von euch wissen wollen, mit welchen Titeln ihr den Jahreswechsel verbringt.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Anfang vom Ende macht heute Sebastian, der mit Vampire Survivor und Sports Story in gleich zwei Spielen so richtig "versacken" will. Das dürfte ihm sicher nicht schwer fallen, da vor allem der Action-Hit mit dem Blutsauger süchtig machen kann.

Genau das hat auch Samara über die Weihnachtsfeiertagen festgestellt und versumpft daher auch dieses Wochenende wieder in Vampire Survivor, um sich weiter zu verbessern. Zwischendurch will sich aber auch noch in Dark Souls: Remastered stürzen.

Das Vampire Survivor einen voll in seinen Bann ziehen kann, ist für Linda dagegen schon längst nichts Neues mehr. Sie hat euch das Indie-Roguelite bereits vor einigen Wochen genauer vorgestellt und will jetzt wieder ein paar Runden spielen, nachdem sie durch das Team "wieder richtig Bock" darauf bekommen hat.

Hier nochmal der Trailer für einen schnellen Einblick:

1:07 Vampire Survivors: Trailer zum Action-Hit kündigt Update 1.0 und Full Release an

Und Tobi? Na dreimal dürft ihr raten, was er sich vorgenommen hat, sobald er von seinem Familienbesuch wieder zu Hause ist: Vampire Survivor natürlich. Er will sich den Titel über den Game Pass genauer anschauen, da gefühlt das ganze Team nichts anderes im Kopf hat. An Silvester kommen aber die Brettspiele auf den Tisch. Welche analogen Spiele ihn dieses Jahr begeistert haben, verrät er euch im folgenden Artikel:

28 2 Tobis Brettspieltipps 2022 Diese 10 Empfehlungen gehören auf den Tisch

Dem "VS-Gruppenzwang" entzieht sich dagegen Dennis. Er versucht stattdessen im kunstvollen Adventure Pentiment einen Mord aufzuklären und will sich zwischendurch in Signalis noch eine Packung Retro-Horror abholen. Etwas Souls-Action darf bei ihm aber natürlich auch nicht fehlen, weshalb er Sekiro noch einmal anschmeißen will.

Und auch ich (Annika) versuche mich von Vampire Survivor-Fieber nicht anstecken zu lassen, um endlich mehr Zeit für The Witcher 3 zu finden. Seit das Next Gen-Update da ist, habe ich kaum Zeit gefunden, mit Geralt auf Reisen zu gehen. An Silvester selbst lasse ich das Jahr dann aber analogen mit einer Runde Exit ausklingen.

Das war's damit für uns dieses Jahr. Wir wünschen euch an dieser Stellen einen guten Rutsch. Bleibt gesund und auf bald!