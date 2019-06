Watch Dogs 3-Leak verrät möglicherweise verrückte Gameplay-Idee

Auch wenn Watch Dogs 3 noch nicht offiziell angekündigt ist, scheint kein Weg mehr daran vorbeizuführen. Leaks haben in der Vergangenheit bereits verraten, dass das Spiel in London spielen soll. Nun macht ein bisher unbekanntes Feature die Runde. Angeblich können wir in der Open World jeden einzelnen NPC übernehmen, der uns über den Weg läuft.

Das Magazin TheNerdMag hat entdeckt, dass bezeichnender Weise das britische Amazon das Spiel bereits kurz online gestellt hat. Darin wird der kommende Teil "Watch_Dogs Legion" genannt. Abermals wird London nach dem Brexit als Setting angegeben.

London biete sich durch die hohe Zahl an Überwachungskameras als "perfekter Spielplatz" für das Hacker-Franchise an. Ebenfalls interessant ist die Beschreibung einer zentralen Gameplay-Mechanik, die viel Potential haben könnte:

Auf den ersten Blick erinnert die Beschreibung ein wenig an das Open World-Rennspiel Driver: San Francisco. Hier war es ebenfalls möglich auf Knopfdruck andere Fahrzeuge zu übernehmen. In Watch Dogs konntet ihr bisher nur Körperkameras an Gegnern hacken, um so ihren Blickwinkel für euch zu nutzen.

Kotaku-Autor Jason Schreier hat sich dazu auf Twitter zu Wort gemeldet und bejaht das Feature, das uns offenbar in die Haut jedes beliebigen NPCs schlüpfen lässt. Wie genau das funktionieren soll, führt er nicht an.

It wouldn't be the week before E3 without a big Ubisoft leak - here's Amazon UK revealing Watch Dogs Legion, which lets you play as any NPC in the game (!). I can confirm that this is real: https://t.co/Dt2udNk373