Watch Dogs 3 - Leak bestätigt offenbar London-Setting

Watch Dogs 3 spielt womöglich in London. Diese Vermutung geistert schon seit zwei Jahren durchs Netz, weil Ubisoft selbst einen entsprechenden Teaser in Watch Dogs 2 eingebaut hat. Später gab es noch mehr Hinweise auf den dritten Teil und kürzlich wurde der Markenname nochmal neu angemeldet.

Jetzt verdichten sich die Hinweise durch einen neuen, angeblichen Leak noch weiter. Darin ist nicht nur von London als Setting die Rede, sondern auch von einem Release 2019.

Watch Dogs 3 soll sich ein wenig umorientieren und einiges anders machen als seine Vorgänger. Allzu viele Details enthält der Leak zwar nicht, aber das sind die Spekulationen, die drin stecken:

Der Leak an sich dreht sich sowohl um Watch Dogs 3 als auch um ein neues Assassin's Creed-Spiel, das angeblich Legion heißen soll. Die Angaben stammen aus einer anonymen Quelle, weshalb ihr sie vorerst nicht für bare Münze nehmen solltet.

Der Leak wurde im Hinblick auf die AC-Informationen auch schon äußerst kritisch beäugt: Jason Schreier von Kotaku glaubt beispielsweise nicht, dass die Infos zum nächsten Assassin's Creed stimmen.

Aber in Sachen Watch Dogs 3 stößt er ins selbe Horn: Dahingehend scheint der angebliche Leak wohl zu stimmen. Zumindest, wenn wir den bisher meist sehr akkuraten Insider-Infos von Jason Schreier glauben wollen.

Ubisoft hasn't exactly been subtle about this btw https://t.co/UmAR56hGVi