Gamer-Dad baut leuchtenden GBC für seine Tochter zu Weihnachten, damit sie Pokémon Gold drauf zocken kann

Der Game Boy Color sieht wirklich klasse aus.

Bei der Frage nach dem besten Weihnachtsgeschenk des Jahres hat sich ein Gamer-Dad eine knappe Woche vor dem Fest in die Pole-Position geschoben. Damit seine Tochter nicht mehr auf seinem Game Boy Color Pokémon zocken muss, hat er ihr einfach selbst einen in ihren Lieblingsfarben gebaut.

Bewerbung als Vater des Jahres

Darum geht's: Auf Reddit hat der User jonDahzeeh am vergangenen Wochenende einen Post mit der "Game Boy"-Community geteilt, der schnell Fahrt aufgenommen hat. Der User stellt darin das Weihnachtsgeschenk für seine achtjährige Tochter vor.

Da sie seit Wochen Pokémon Gold auf seinem selbstgebauten Game Boy Color spielt, hat er sich überlegt, ihr einen eigenen Handheld zu bauen. Als Grundlage dient dabei ein FPGBC-Bausatz, um den er eine transparente Hülle in Lila mit richtig schicker Beleuchtung gebaut hat.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Das ist FPGBC: Bei FPGBC handelt es sich um einen Bausatz, mit dem man sich quasi einen Game Boy Color mit moderner Technik selbst bauen kann. Die Hardware des GBC wird dabei emuliert, sodass "echte" Cartridges vom Game Boy und Game Boy Color abgespielt werden können.

Akku, Sound und Display sind aber deutlich besser als beim Original, zudem ist der Bausatz günstiger als gebrauchte Handhelds.

Die Community ist begeistert: Das Projekt kommt in den Kommentaren sehr gut an. Besonders die Beleuchtung weckt das Interesse von einigen, die den Build am liebsten gleich nachbauen möchten.

Ganz insgesamt wird die Hingabe und die Idee gefeiert. Die User sind sich sicher, dass die kleine Tochter sich sehr über das Weihnachtsgeschenk freuen wird. Manch einer geht sogar so weit, den User schon jetzt als "Vater des Jahres" zu nominieren.

So oder so steht der Familie wohl ein friedliches Weihnachtsfest bevor, wenn Vater und Tochter sich nicht um einen Game Boy streiten müssen, sondern gemeinsam zocken können.

Wie gefällt euch der selbstgebaute Game Boy Color?