Auch in Pokémon Rot, Blau + Gelb gibt es haufenweise Shinys - doch sie sind unsichtbar: Langersehnte Mod macht sie endlich auffindbar

Der Sammlertraum: Shiny-Pokémon haben eine besondere Farbe und tauchen selten in den Spielen auf.

Obwohl die Pokémon-Editionen in den letzten Jahren gerne mal für ihre fehlende Innovation kritisiert werden, haben sich die Spiele in den knapp 30 Jahren seit der Veröffentlichung der roten und grünen Edition in Japan deutlich verändert. Die zweite Generation führte in Silber, Gold und Kristall zum Beispiel schillernde Pokémon ein, die durch ihre andere Farbgebung und seltene Erscheinungschance zu einer Besonderheit des Franchises wurden.

So funktionieren Shinys in der ersten Generation

Wenn ihr die alten Game-Boy-Editionen Rot, Blau und Gelb gezockt habt, dann könnte es durchaus sein, dass ihr unwissentlich einem schillernden Pokémon begegnet seid, ohne dass ihr es bemerkt habt. Shiny-Pokémon werden euch in den Spielen zwar nicht angezeigt, können aber mit den richtigen Statuswerten beim Tausch in der folgenden Pokémon-Generation durchaus eine andere Farbe annehmen.

Wie funktioniert das? Es stimmt, dass schillernde Taschenmonster erst offiziell seit Pokémon Silber und Gold existieren. Ob ein Pokémon ein Shiny ist, wird jedoch durch seine festgelegten Statuswerte bestimmt. Konkret müssen die DVs (Englisch für Determinant Values, Deutsch für Individuelle Stärken) des Pokémons dafür passen. Wenn ein Pokémon also in Rot, Blau oder Gelb die richtigen DVs hat, wird es beim Tausch nach Silber, Gold und Kristall zum Shiny.

Aufgrund der Programmierung der ersten Editionen können nicht alle Pokémon die richtigen DV-Werte erhalten, um später zum Shiny zu werden. Wie diese Einschränkung aussieht, welche Pokémon ihr in der ersten Generation als Shiny fangen könnt und wie ihr deren Werte bestimmt, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen, in dem wir das Thema noch etwas vertiefter behandeln:

Dank Mod werden Shinys auch in Pokémon Rot, Blau und Gelb sichtbar

Wie ihr an der Erklärung oben seht, existieren schillernde Pokémon in der ersten Generation in der Theorie, sind aber nicht offensichtlich zu erkennen. Ihr könnt die DV-Werte erst nach dem Fang berechnen und habt auch ansonsten keine visuellen Hinweise wie in den späteren Spielen, weil Shinys offiziell nicht existiert haben.

Diese Mod soll dem nun endlich Abhilfe schaffen:

Das verändert die Mod: Auf X hat User norainthefuture eine Mod geteilt, die euch ein theoretisches Shiny mit einem Glitzer-Symbol neben dem Pokémon-Namen kennzeichnet. Gleichzeitig entfernt die Mod die Einschränkungen, durch die nur bestimmte Pokémon die richtigen DVs für den Shiny-Status besitzen konnten. Zusätzlich lässt euch die Mod auch in den älteren Pokémon-Spielen das Geschlecht eurer Taschenmonster erkennen.

Die Mod garantiert euch nicht endlose Shinys und verändert auch nicht eure Trefferchancen. Die bleiben weiterhin bei den äusserst seltenen 1 zu 8192.

Schmeißt ihr gelegentlich noch die alten Editionen an oder verbringt ihr eure Zeit in der Pokémon-Welt lieber in den neueren Ablegern?