Pokémon-Fan entdeckt nach 27 Jahren Fehler im Anime, der ein bestimmtes "Shiny" zeigt - noch bevor diese offiziell existierten!

Mittlerweile existieren weit mehr als 1.000 Pokémon und alle von ihnen haben eine schillernde Variante. (Bild: © Pokémon)

Das Pokémon-Franchise existiert seit mehr als 28 Jahren und hat seitdem ein unglaublich breites Universum erschaffen. Die Anfänge mit den 151 Taschenmonstern in der Kanto-Region waren im Vergleich zu heute deutlich simpler. Gleichzeitig war noch wenig vordefiniert, weswegen sich Fehler in der Produktion heutzutage als etwas ganz anderes entpuppen können – so wie ein falsch gefärbtes Pokémon, das durch einen Zufall wie seine schillernde Variante aussieht.

Pokémon-Fan entdeckt "Shiny"-Nidoran im Anime

Der Redditor und Pokémon-Fan KISSfan92 schaut sich gerade den Pokémon-Anime von Anfang an und hat in einer bestimmten Folge eine Unstimmigkeit bemerkt:

Das ist auf dem Bild zu sehen: Auf einer Farm tummeln sich eine Menge Pokémon. Darunter sind Rattfratz, Rattikarl, Fukano und Nidoran. Diesen Anblick gibt es bei der Anime-Folge 67 der ersten Staffel mit dem deutschen Titel “Ewige Rivalen“ zu sehen.

Die Nidoran – sowohl männlich als auch weiblich – sind allesamt Shinys.

Wie der oder die Thread-Ersteller*in KISSfan92 später in den Kommentaren bemerkt, hat die Erstausstrahlung der Folge in Japan im Oktober 1998 stattgefunden. Das ist etwas mehr als ein Jahr vor dem japanischen Release der Goldenen und Silbernen Pokémon-Editionen im November 1999.

Das spielt insofern eine Rolle, weil Shiny-Pokémon erst mit der zweiten Pokémon-Generation offiziell eingeführt wurden. Wenn die Personen hinter dem Anime also kein Geheimwissen in dieser Richtung besessen haben, muss es sich bei der Färbung der Nidoran um einen Fehler handeln. Zufälligerweise trifft dieser Fehler genau die spätere Shiny-Färbung.

Wieso Shiny-Pokémon in der ersten Generation theoretisch doch existieren, erfahrt ihr hier:

Das steckt wahrscheinlich hinter dem Shiny-Fehler

Nidoran existiert in einer männlichen und weiblichen Variante. Die beiden Pokémon unterscheiden sich sowohl an ihrem Erscheinungsbild als auch an den späteren Entwicklungen, die sie vollziehen können. Darunter ist auch die Färbung, die bei beiden Exemplaren unterschiedlich ausfällt.

Weibliche (links) und männliche (rechts) Nidoran unterscheiden sich an ihrem Erscheinungsbild und den späteren Evolutionen zu Nidorina und Nidoqueen beziehungsweise Nidorino und Nidoking.

Die schillernde Variante der beiden Nidoran nimmt dann die Färbung des jeweils anderen Pokémon an – so wie im Bild der Anime-Folge “Ewige Rivalen“. Die männlichen Nidoran haben die Farben der weiblichen Pokémon übernommen und umgekehrt.

Der User Cyan_Exponent hat für das Phänomen die wohl eingängigste Erklärung: Wahrscheinlich hatte die zuständige Person für die Färbung der Pokémon einen schlechten Tag oder war einfach müde und hat die Farben der beiden Nidoran verwechselt. Da sich die Pokémon recht ähnlich sehen, hat es wahrscheinlich niemand bemerkt, ehe es schließlich zu spät war.

Vielleicht hat sich Professor Eich aber auch der Shiny-Jagd verschrieben. Diese scherzhafte Theorie lesen wir jedenfalls in einem weiteren Kommentar, dieses Mal vom User ddogz95.

Wahrscheinlich werden wir 27 Jahre nach der Erstausstrahlung der besagten Folge keine Erklärung mehr für die Verwechslung der Nidoran-Farben bekommen. Dennoch ist dieser Zufall so köstlich und spezifisch für die beiden Pokémon, dass wir ihn mit euch teilen wollten.

Deswegen sind wir besonders auf eure Beobachtungen gespannt: Habt ihr ebenfalls schon einmal Unstimmigkeiten im Pokémon-Anime bemerkt?