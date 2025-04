Zeitlose Grafik-Perle: Diese Pokémon-Generation ist visuell heute immer noch ungeschlagen

Pokemon Gold, Silber und Kristall schmücken sich mit einem zeitlosen Pixellook, der sich heute immer noch großer Beliebtheit erfreut.

Die Pokémon-Reihe ist für mich ein passendes Beispiel dafür, dass der Sprung von 2D zu 3D nicht immer eine gute Idee ist: Die beiden Open World-Abenteuer Karmesin und Purpur überzeugen spielerisch zwar durchaus, machen optisch und technisch allerdings keine gute Figur und enttäuschen nicht nur mich, sondern auch viele weitere Fans mit ihren leblosen Umgebungen und matschigen Texturen.

In die Kategorie "gut gealtert" fallen hingegen die klassischen Game Boy-Ableger der langlebigen Reihe. Insbesondere die zweite Generation (also Pokémon Gold, Silber und Kristall) lässt mich mit ihrem zeitlosen Pixellook auch heute noch in Nostalgie schwelgen.

Linda Sprenger Linda ist Pokémon-Fan der ersten Stunde und hat mit der Roten Edition das erste Mal die Trainerhandschuhe angezogen und ist auf große Reise gegangen, um sie alle zu schnappen. Seitdem hat Linda jede Pokémon-Generation gezockt, die Game Boy- und Game Boy Advance-Ableger sind bis heute aber immer noch die besten!

Eine Farbpalette zum Dahinschmelzen

Schaut euch doch einfach mal den unteren, im Game Boy-Subreddit geteilten Screenshot aus Pokémon Gold/Silber an, dann versteht ihr sicherlich, was ich meine:

Zu sehen ist ein Ausschnitt bei Nacht. Die blau-lila Farbpalette gepaart mit den Fenstern, die ein warmes Licht abgeben, reicht völlig aus, um eine unvergleichliche Atmosphäre zu erschaffen. Wenn ich mir das Bild anschaue, fühle ich mich sofort entspannt und habe gleichzeitig direkt Lust, nach all den Pokémon zu jagen, die in dieser magischen Nacht im hohen Gras auf mich warten.

Kein Pokémon, aber grafisch davon inspiriert – Es ist übrigens ein neues Cozy-Game in der Mache. Monsterpatch, das Elemente aus Pokémon und Stardew Valley miteinander vereint:

Aber auch bei Tag sehen die Spiele der 2. Generation dank der knalligen Farben wunderschön aus:

Es braucht nicht viel grafischen Aufwand, um eine atmosphärische Spielwelt zu erschaffen. Und schon gar nicht 3D. Was es braucht, ist ein ganz eigener Charakter, viel Liebe zum Detail und ein gewisser Charme. Und genau das transportieren Pokémon Gold, Silber und Kristall für mich noch heute.

Gold, Silber, Kristall und mehr: Sind klassische Pokémon-RPGs auf der Nintendo Switch spielbar?

Ich mache es kurz und schmerzlos: Aktuell könnt ihr klassische Game Boy-Pokémon-RPGs wie die Games aus der zweiten Generation nicht auf der Switch spielen.

Dank Switch Online lässt sich heutzutage immerhin Pokémon Trading Card Game auf der Switch genießen. Hierbei handelt es sich um ein Spin-off, das hierzulande im Jahr 2000 für den Game Boy auf den Markt kam und aktuell Teil der Spieleklassiker-Bibliothek des kostenpflichtigen Switch Online-Service ist.

Ob Nintendo Game Freak-Klassiker wie Pokémon Rot, Blau, Gelb, Gold, Silber etc. irgendwann doch für die aktuelle Konsolen-Generation bzw. für die kommende Switch 2 spielbar macht, steht in den Sternen.

Fans fordern deshalb seit Jahren die Rückkehr der Virtual Console zurück. Dies war eine beliebte Sammlung von Retro-Spielen, die wir in der Wii(U)- und Nintendo 3DS-Ära im eShop kaufen und via Emulation zocken konnten. Dadurch, dass Nintendo die Virtual Console in der Switch-Generation allerdings über Bord warf und stattdessen Switch Online etablierte, stehen die Chancen auf eine Rückkehr leider eher schlecht, zumal der kostenpflichtige Service auf der Switch 2 fortgesetzt wird.

Welche Pokémon-Spiele haben eurer Meinung nach die schönste Grafik?