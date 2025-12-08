Kurz vor Weihnachten ist diese Soundbar von Sony mit Dolby Atmos grandios reduziert!

Diese Soundbar mit 13 Lautsprechern verwandelt jedes Wohnzimmer in ein kleines Heimkino.

Sony hat neben der Playstation und ihren TVs auch einiges für Sound-Enthusiasten zu bieten. Eines der absoluten Top-Produkte ist die Sony BRAVIA Theatre Bar 9, die euch ein Sound-Erlebnis bietet, welches ihr sonst eigentlich nur im Kino bekommt. Gerade ist die Soundbar dank Rabatt und Cashback-Aktion gleich doppelt günstig.

Dolby Atmos mit 13 Lautsprechern liefert genialen Surround-Sound

Ja, richtig gehört, in diesem Teil stecken tatsächlich 13 Lautsprecher. Dabei sind nicht alle von ihnen stumpf nach vorne gerichtet, sondern geben ihren Ton auch zur Seite oder nach oben hin ab. Hinzu kommt noch eine weitere Besonderheit: 360 Spatial Sound Mapping. Damit kann die Soundbar weitere Phantomlautsprecher erzeugen und so den Sound von ganzen Soundsystemen erzeugen, ohne tatsächliche Lautsprecher zu benötigen.

Der Surround-Sound der Soundbar verstärkt auch die Immersion beim Zocken.

Ihr braucht also weniger Platz und müsst euch zusätzlich auch keine Gedanken darum machen, ob eure Soundbar an der akustisch richtigen Stelle platziert ist, denn Lautsprecher, die nicht richtig platziert sind, werden vom System einfach an die richtige Stelle gerechnet und die Soundausgabe daran angepasst. Diese Technik ist auch mit Dolby Atmos kompatibel, womit das Heimkino-Feeling endgültig auf dem Olymp ankommt.

So funktioniert die Cashback-Aktion von Sony

Noch bis zum 31.12.2025 könnt ihr beim Kauf einem Sony Bravia QLED 9-TV bis zu 500 € Cashback ergattern. Dazu müsst ihr eure gekauften Geräte auf der Website von Sony registrieren lassen, dafür braucht ihr einen Sony-Account, der schnell und kostenlos erstellt werden kann. Solltet ihr die Sony Theatre Bar oder Theatre Quad-Soundsystem mit vier kabellosen Lautsprechern dazu kaufen, verdoppelt sich euer Cashback-Bonus auf bis zu 1000 €.

Sony macht euch den Kauf ihrer Soundbar gerade besonders schmackhaft.

Wenn ihr 2026 mit einem richtigen Knall beginnen lassen wollt, dann ist jetzt eure Chance dazu. Denn mit dem Rabatt auf die Soundbar und dazugehörigen Cashback-Aktion könnt ihr noch bis Ende des Jahres doppelt sparen.