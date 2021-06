Wholesome Direct - Alle Spiele & Ankündigungen des E3 Indie Showcase

Abseits der großen Blockbuster hält die E3 natürlich auch viele Indie-Titel für uns bereit. Die besonders gemütlichen und mitfühlenden Vertreter fanden auch dieses Jahr in der Wholesome Direct ihren Platz. Die unabhängige und ehrenamtliche Show präsentierte innerhalb einer Stunde 75 Indie-Titel, darunter viele neue Ankündigungen und exklusive Trailer, die wir hier für euch zusammenfassen.

Hier findet ihr nochmal den Stream zur Wholesome Direct:

Link zum YouTube-Inhalt

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Alle Ankündigungen, Trailer und Spiele aus dem Wholesome Games Showcase

Bear & Breakfast

Release: 2021

2021 Plattform: Switch, PC

Switch, PC Genre: Simulation

Darum geht's: Bear & Breakfast verpasst den Management-Spielen einen netten, wilden Anstrich. Im Wald bauen wir uns ein Bed & Breakfast auf, spielen dabei aber keinen Menschen, sondern den gutmütigen Bären Hank. Gästezimmer, Badezimmer, Salons und weitere Räume werden aber wie gewohnt frei eingerichtet und dekoriert. Neue Gegenstände und Vorteile lassen sich im Verlauf des Spiels zusätzlich freischalten. Außerdem warten nicht nur Nebenaufgaben auf uns, sondern auch eine Verschwörung, die es aufzudecken gilt.

Garden Story

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Plattform: Switch, PC

Switch, PC Release: 2021

Darum geht's: Als neu ernannter Wächter ist es die Aufgabe der jungen Traube Concord die Heimat vor der bedrohlichen Fäulnis zu retten. Dazu zücken wir in Garden Story nicht nur unsere Waffe, sondern sammeln Ressourcen, bauen Gärten an, lösen Rätsel und versuchen das Vertrauen der Einwohner zu gewinnen. Gar nicht so einfach als junge Traube. Auf unserem Weg die Insel zu retten, stehen uns aber glücklicherweise Concords Freunde Elderberry, Rana und Fuji zur Seite.

Was gab es noch?

Natürlich war das jetzt nur ein Bruchteil der Indie-Spiele, die in der Wholesome Direct gezeigt wurden. Alle weiteren Spiele, die einen Auftritt hatten, findet ihr in der folgenden Liste:

Alekon

Amber Isle

Apico

A Little to the Left: Puzzlespiel übers Aufräumen (2021, PC)

A Walk With Yiayia: Oma-Walking-Sim (TBA, PC)

Behind the Frame

Bird Problems

Book of Travels

Bunny Hug

Button City

Cat Cafe Manager

Cat Designer Mocha

Clawfish

Cloud Jumper

co-open

Dordogne

Dreamland Confecttionery

Fossil Corner

Freshly Frosted

Fire Tongiht

Floppy Knights

Frogsong

Game Director Story

Here come Niko

Hoa

Hot Pot For One

KeyWe

Kotodama Diary

KreatureKind

Kokopas Atlas

Luna's Fishing Garden

Moonshell Island

Lego Builders Journey

Loddlenaut: Spiele einen interstellaren Wächter, der verschmutzte Ozeanplaneten reinigt. (Kickstarter)

Lonefarm

Lake

Letters

Maravilla Island

Mythic Ocean

Moonglow Bay

Ooblets

Paralives

Please be happy

Passpartout 2

Pupperazzi

Princess Farmer

PowerWash Simulator

Pekoe

Rainbow Billy

Recolit

RoboCo

Shashingo

Sally

Seasonspree

Snacko

SkateBird

Spirit Swap

Soup Pot

Teacup

Toodee and Topdee

The Garden Path

The Outbound Ghost

The Magnificent Trufflepigs

Unpacking

Venba: Narratives Kochspiel (Winter 2021, PC)

We are OFK

Witchy Life Story

Witchery Academy

Woodo

Wytchwood

Yokai Inn

Die E3 2021 im Überblick

Welche Shows die E3 noch zu bieten hat, könnt ihr in unserem E3 2021 Zeitplan nachschlagen. Darüber hinaus haben wir bereits weitere Spiele-Events wie das Summer Game Fest und die Koch Media Primetime für euch zusammengefasst.

Wie hat euch die Wholesome Direct gefallen?