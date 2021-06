Publisher Koch Media hat das neue Spiele-Label Prime Matter vorgestellt und gleich dazu einen Haufen kommender Titel vorgestellt, die unter dem Label erscheinen werden. Gleich 12 Spiele sind aktuell in Arbeit - einige bereits bekannt, einige erstmals enthüllt.

Das sind die kommenden Prime Matter-Spiele im Überblick:

Encased (Release: September 2021, nur für PC)

(Release: September 2021, nur für PC) Scars Above (Release: 2022)

(Release: 2022) (Arbeitstitel) Echoes of the End (Noch ohne Launch-Termin)

(Noch ohne Launch-Termin) Dolmen (Release: 2022)

(Release: 2022) (Arbeitstitel) Final Form (Noch ohne Launch-Termin)

(Noch ohne Launch-Termin) (Arbeitstitel) The Chant (Release: 2022)

(Release: 2022) Gungrave G.O.R.E (Release: 2022)

(Release: 2022) The Last Oricru (Release: 2022)

(Release: 2022) Crossfire: Legion (Release: 2022, nur für PC)

(Release: 2022, nur für PC) Painkiller (Noch ohne Launch-Termin)

(Noch ohne Launch-Termin) Payday 3 (Release: 2023)

King's Bounty 2 (Release: 24. August 2021)

Weitere Konsolen-Releases: Außerdem gab Koch Media bekannt, dass mehrere bereits erschienene Spiele unter dem neuen Label auch für Konsole kommen sollen. So schaffen es Phoenix Point und Mount & Blade 2 nun auch auf Konsole, Iron Harvest und Outward erscheinen für Current Gen und für Kingdom Come: Deliverance ist ein Release für die Nintendo Switch in Arbeit.

Wir stellen euch die Highlights vor

The Last Oricru

Genre: Action-RPG

The Last Oricru spielt in einer mittelalterlichen Welt mit Scifi-Elementen, in der es neben Menschen auch humanoide Rattenwesen gibt. In Krieg mit verschiedenen Fraktionen verwüstet das Land und es ist nicht immer ganz klar, wer Freund und wer Feind ist. Denn Charaktere versuchen nicht nur, uns auf ihre Seite zu ziehen, sondern uns bisweilen auch für ihre Zwecke zu missbrauchen. Es liegt an uns zu entscheiden, auf welche Allianzen wir uns einlassen.

Während das Setting also etwa an Spiele wie Warhammer: Vermintide 2 erinnert, scheint es auch ein entscheidungsbasiertes Alianzsystem wie etwa Mittelerde: Schatten des Krieges zu haben. Das Spiel soll sowohl alleine als auch im Koop spielbar sein.

Echoes of the End (Arbeitstitel)

Genre: Action-Adventure

Das Erstlingswerk des isländischen Studios Myrkur Games befindet sich zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium, zeigt aber bereits einige interessante Ideen. In dem mittelalterlichen Action-Adventure sollen Spieler*innen in die Rolle der Kämpferin Ryn schlüpfen, die eine besondere Fähigkeit hat: Sie kann Materie manipulieren und zerstören.

Der Focus von Echoes of the End soll hier auf einer Singleplayer-Story liegen, die neben Kämpfen auch mit Puzzles angereichert sein soll. Fans von Beyond Good and Evil oder God of War könnten hier auf ihre Kosten kommen.

The Chant (Arbeitstitel)

Genre: Psycho-Horror

Das Action-Horror-Spiel The Chant schickt uns auf eine abgelegene Insel, auf der uns statt des erwarteten spirituellen Rückzugsortes übernatürliche Horrorgestalten begegnen sollen. Die Protagonistin des Spiels kann sich derer nicht mit typischen Waffen erwehren, sondern muss erst okkulte Gegenstände herstellen, um die Geheimnisse der Insel zu ergründen.

Der kosmische Horror von The Chant will sich in bester Lovecraft-Manier mit Themen wie Spiritualität, Kulten und den düsteren Erkenntnissen des Universums beschäftigen - was etwa an Call of Cthulhu oder the Sinking City erinnert.

Weitere Infos sollen folgen

Im Rahmen der E3 hat Koch Media mit Koch Primetime Gaming zudem noch eine eigene Pressekonferenz, bei der wir womöglich weitere Infos zum Label erwarten können.

Wann geht Koch Primetime Gaming los? Die Präsentation startet am 11. Juni 2021 um 21 Uhr deutscher Zeit. Alle Infos zu den geplanten Präsentationen der E3 inklusive ihrer deutschen Zeiten findet ihr in unserer Übersicht.

Welches dieser Spiele macht euch am neugierigsten? Worauf freut ihr euch?