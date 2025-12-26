Wie alt sind Mario und Luigi eigentlich in den unterschiedlichen Videospielen?

Mario und Luigi sind das berühmteste Brüder-Paar der Spiele-Geschichte.

Super Mario ist wohl ohne Frage die ikonischste Videospiel-Figur überhaupt. Sein Bruder Luigi ist zwar eher ein Sidekick, aber ebenfalls sehr bekannt und beliebt. Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren retten die beiden das Pilzkönigreich und ihre Prinzessinnen. Aber wie alt sind sie eigentlich?

Mario und Luigi sind in ihren Zwanzigern

Eine wichtige Einschränkung bei dieser Frage ist natürlich, dass Mario und Luigi, genau wie viele andere Cartoon-Charaktere, nicht wirklich altern. Ähnlich wie Sonic, SpongeBob Schwammkopf oder Lisa Simpson sind sie auch nach vielen Jahren und Abenteuern noch immer im selben Alter.

Welches Alter das ist, ist bei den beiden Brüdern aber ebenfalls nicht ganz so einfach. Immerhin gibt es beispielsweise auch die Baby-Versionen der beiden, bei denen bisher nie ganz klar war, ob es sich um sie selbst aus der Vergangenheit handelt, oder um alternative Versionen.

Im 2026 erscheinenden Tennis Fever Pitch ist etwa zu sehen, dass die beiden in Babys verwandelt werden, in Mario Kart World können sie hingegen gegen ihre eigenen Baby-Versionen antreten. Dann gibt es natürlich auch noch Dr. Mario, der die Frage aufwirft, ob Mario nun eigentlich Arzt oder Klempner ist.

Oder ob es sich dabei um einen dritten Bruder handelt und Mario eigentlich der Familienname ist. Aber das ist eine andere Theorie:

Die "richtige" Antwort: Tatsächlich gibt es aber auch eine offizielle Aussage zum Alter von Mario und Luigi. Im Jahr 2005 hat Nintendo nämlich ein mittlerweile gelöschtes Interview mit dem Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto veröffentlicht.

Darin verrät Miyamoto, dass bei Mario bewusst kaum besondere Charakterzüge festgelegt wurden. Man habe sich allerdings darauf geeinigt, dass er 24 oder 25 Jahre alt ist. Da Luigi Marios zweieiiger Zwilling ist, dürfte er im selben Alter sein.

Nintendo hat diese Aussage allerdings danach nie wieder aufgegriffen und spricht auch sonst nicht über Marios Alter. Die Thematik wird genauso vage gehalten wie die Frage nach dem Beziehungsstatus von Mario und Prinzessin Peach. Am Ende handelt es sich um zeitlose Charaktere und je mehr Menschen sich mit ihnen identifizieren können, desto besser.

