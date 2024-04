Dragon Ball Z: Wie Zukunfts-Gohan seinen Arm verloren hat und was es mit Trunks zu tun hat

Son Gohan im DLC "Future Trunks-Saga" von Dragon Ball Z: Kakarot. (Bild: © Bandai Namco)

Spoilerwarnung: In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Geschichte von Trunks und Gohan aus der Zukunft.

Dragon Ball ist nur so gefüllt mit allerlei unvergesslichen Arcs, Kämpfen, Momenten und Charakteren und oft gewinnen die Guten. Leider gibt es auch eine Zeitlinie, in der die Z-Krieger nicht so viel Glück hatten und sogar Son Goku nichts dagegen tun konnte – nämlich die Zeit, aus der Zukunfts-Trunks in der Cell-Arc kommt.

In dieser alternativen Zeitlinie ist Son Goku aufgrund einer Herzkrankheit gestorben und alle anderen Kämpfer*innen werden von den Cyborgs C17 und C18, nachdem sie ihren Schöpfer Dr. Gero selbst getötet haben, ebenfalls umgebracht. Als einzige Hoffnung der Menschheit blieben nur noch Son Gohan und Trunks als überlebende Saiyajins zurück.

Son Gohan verliert seinen Arm als er Trunks schützte

Da keiner der anderen Krieger*innen überlebt hat, übernahm Son Gohan die Rolle des Mentors und Vaters gegenüber Trunks und trainierte ihn. Um die Cyborgs davon abzuhalten, noch mehr Zerstörung zu verursachen, bekämpft Son Gohan die beiden Antagonisten und wird dabei übertrumpft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Erfüllt von Wut darüber zusehen zu müssen, wie die beiden auf seinen Mentor zu zweit losgehen, mischt sich der junge Trunks in den Kampf ein und leistet sich mit C18 einen kurzen Schlagabtausch, den er schnell verliert. Bevor C18 Trunks jedoch erledigen kann, kommt Son Gohan ihm zur Hilfe und schafft es mit dem bewusstlosen Trunks, sich vor den beiden Cyborgs erfolgreich zu verstecken.

Leider sind die beiden Zwillinge skrupellos und beschließen einfach die gesamte Gegend, in der sich Gohan und Trunks verstecken, mit einer starken Attacke in die Luft zu jagen. Dabei verliert Son Gohan durch diesen mächtigen Angriff seinen linken Arm und zieht sich auch die bekannte Narbe im Gesicht zu. Er gibt daraufhin seine letzte Senzu-Bohne Trunks, statt sie selbst einzunehmen und sich zu heilen.

Um dem Grauen ein Ende zu setzen, verfolgt Gohan die Cyborgs und bekämpft sie als Super Saiyajin in seinem verletzten Zustand. Leider verliert Son Gohan trotz Super Saiyajin-Verwandlung den Kampf gegen die Zwillinge und wird von ihnen getötet.

Erinnert ihr euch an die Geschichte von Zukunfts-Trunks und wünscht ihr euch noch mehr Ttiefe zu Zukunfts-Gohan?