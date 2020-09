PS5: Cooler WiFi 6-Router sieht aus wie Sonys Konsole

Schaut ihr euch die Größe von PS5-Spielen an, dann lässt dies auf entsprechende Downloads schließen, wenn ihr euch die Titel digital holt. Da ist es natürlich besser, eine möglichst schnelle WiFi-Verbindung zu haben - zumindest für diejenigen, die ihre Konsole nicht per Kabel an den Router oder an das Modem anschließen.

Schneller und stabiler: Mit dem neuen WiFi 6-Standard sind höhere Datenraten möglich und die Stabilität der Drahtlosverbindung wird verbessert. Die PS5 unterstützt diesen Standard. Allerdings bringt er euch nur dann etwas, wenn euer Router dafür ausgelegt ist.

Möchtet ihr euch nun also einen WiFi 6-Router kaufen, um die schnellen und stabilen Datenübertragungen der PS5 ausnutzen zu können, dann bietet euch die Firma Mercku ein entsprechendes Produkt an. Der Router Mercku M6 Wi-Fi 6 wurde sogar optisch passend zu Sonys neuer Konsole designt.

Der sieht doch aus wie die PS5!

Ein bekanntes Äußeres: Das Aussehen - vor allem in der weißen Variante - erinnert frappierend an die PS5. Die beiden weißen Seitenflügel, ein schwarzer Mittelteil… Man könnte meinen, es handelt sich um eine leicht abgewandelte Version von Sonys Konsole.

Alex Qi, Mitgründer und CEO von Mercku, erklärt:

"Wir bei Mercku sind stolz darauf, die innovativsten Technologien der Welt anzuführen. Aufbauend auf dem weltweiten Erfolg von Mercku sind wir bei der nächsten Generation - AX Wi-Fi, realisiert im M6."

Der Router will mit dem M6 Mesh System von Mercku, einer WHEMS Antenne, EasyMesh Support und einer Qualcomm-CPU überzeugen. Im Oktober soll es weitere Details geben. Einen Releasetermin hat der Router momentan noch nicht, wird aber auf Anfang 2021 geschätzt. Auf der offiziellen Website dürft ihr ihn aber bereits für 80 US-Dollar vorbestellen.

Was haltet ihr von dem Mercku Router? Wäre das ein nettes Zubehör für die PS5?