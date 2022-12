The Witcher 3 - Beste Rüstungen für alle Hexerschulen

Wie in jedem anderen Rollenspiel auch, werdet ihr bei The Witcher 3 irgendwann auf die Frage stoßen: was ist eigentlich die beste Ausrüstung? In Geralts letztem Abenteuer ist die Antwort darauf eindeutig die Hexerausrüstungen. Diese Sets beinhalten sowohl ein komplettes Ensemble an Rüstung, als auch jeweils ein Stahl- und Silberschwert (in Ausnahmefällen ebenfalls eine Armbrust). Jedes lässt sich einer Hexerschule zuordnen und unterstützt einen ganz eigenen Spielstil. Hier stellen wir euch alle vor und ob sich die Suche nach den Herstellungsmustern lohnt.

So bekommt ihr die Ausrüstung

Die meisten Sets erhaltet ihr mit Schatzsuchen. Diese werden freigeschaltet, indem ihr entweder eines der Teile entdeckt, eine Schatzkarte bei einem Händler kauft oder zufällig über einen Hinweis stolpert. Danach werden alle übrigen Teile auf der Karte markiert und es sollte kein Problem sein, sie aufzuspüren.

Einzige Ausnahme ist die Ausrüstung der Vipern-Schule. Diese hängt stark mit den Hauptquests in der DLC Hearts of Stone zusammen. Wie ihr sie trotzdem zusammenbekommt, haben wir euch bei dem Set selbst zusammengefasst.

Beachtet bitte auch, dass die Set-Boni für die Rüstungen erst auf der Großmeister-Stufe aktiv werden. Dafür müsst ihr die Ausrüstung mehrfach verbessern.

1. Katzenschulenausrüstung

Fundort: Quest “Schatzsuche: Katzenschulenausrüstung”

Quest “Schatzsuche: Katzenschulenausrüstung” 3er Set-Bonus: Durch starke Angriffe wird der Schaden von schnellen Angriffen 5 Sekunden lang um 10 % pro Ausrüstungsteil des Sets erhöht.

Durch starke Angriffe wird der Schaden von schnellen Angriffen 5 Sekunden lang um 10 % pro Ausrüstungsteil des Sets erhöht. 6er Set-Bonus: Rückwärtige Angriffe verursachen 50 % mehr Schaden und betäuben den Gegner für 1 Adrenalinpunkt.

Über die Ausrüstung der Katzenschule scheiden sich die Geister. Manche Spieler*innen schwören auf dieses Set aufgrund seiner sehr starken Boni. Insbesondere der 3er Bonus gibt eurem Kampfstil einen interessanten Rhythmus, bei dem ihr mit einem schweren Schlag die Deckung eures Gegners durchbrecht und ihn dann mit leichten Angriffen schnell niederstreckt.

Andere jedoch finden das Set zu anstrengend zu benutzen, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Es ist die einzige leichte Hexerrüstung und jeder Schlag eines Bosses kann euch schnell in Bedrängnis bringen.

Wir finden, dass beide Seiten recht haben. Die Katzenschulen-Rüstung ist vielleicht nichts für euch, wenn ihr euren ersten Ausflug in die Witcher-Welt startet, aber bestimmt, wenn ihr das Kampfsystem zu einem gewissen Grad gemeistert habt.

2. Greifenschulenausrüstung

Fundort: Quest “Schatzsuche: Greifenschulenausrüstung”

Quest “Schatzsuche: Greifenschulenausrüstung” 3er Set-Bonus: Nach dem Wirken von Zeichen im Standardmodus unter Ausdauerverbrauch wird beim nächsten Zeichen, das innerhalb von 3 Sekunden im Standardmodus gewirkt wird, keine Ausdauer verbraucht.

Nach dem Wirken von Zeichen im Standardmodus unter Ausdauerverbrauch wird beim nächsten Zeichen, das innerhalb von 3 Sekunden im Standardmodus gewirkt wird, keine Ausdauer verbraucht. 6er Set-Bonus: Die Größe der Yrden-Fallen ist um 40% erhöht. Wenn du dich in einer Yrden-Falle befindest, ist die Ausdauerregeneration um 5/s erhöht sowie die Zeichenintensität um 100% und der Schaden ist um 20 % verringert.

Das Greifen-Set wird euch wahrscheinlich als erstes begegnen und ist eines der stärksten des Spiels, wenn ihr vornehmlich mit den Hexer-Zeichen spielt. Die Boni sind wahnsinnig stark.

Der 3er Bonus ermöglicht es euch einfach, alle Standard-Zeichen doppelt zu wirken. So könnt ihr in unglaublich kurzer Zeit viel Schaden anrichten. Im Yrden Zeichen ist der Bonus fast schon absurd, insbesondere wenn eure Mutagene auch auf den Zeichen-Spielstil ausgerichtet sind.

Größtes Problem des Sets, wenn man das so nennen darf, ist sein Aussehen. Von allen Rüstungen sieht es am schwächsten aus. Es gibt sogar Spieler*innen, die sich komplett den Zeichen abschwören, nur um diese Rüstung nicht tragen zu müssen. Genau für sowas hätte das Next-Gen-Update ein Transmog-System gebrauchen können.

3. Bärenschulenausrüstung

Fundort: Quest “Schatzsuche: Bärenschulenausrüstung”

Quest “Schatzsuche: Bärenschulenausrüstung” 3er Set-Bonus: Wenn das Quen-Schild zerbricht besteht eine Chance ein neues zu wirken ohne Ausdauerkosten.

Wenn das Quen-Schild zerbricht besteht eine Chance ein neues zu wirken ohne Ausdauerkosten. 6er Set-Bonus: Jeglicher Schaden, der mit dem Quen-Schild wird um 20% erhöht

Für das Bären-Set werdet ihr eine Weile spielen müssen, denn ihr könnt es erst auf Skellige vervollständigen. Doch es lohnt sich. Wenn ihr es besitzt, dürftet ihr so gut wie unsterblich sein. Es hat die mit Abstand höchsten Resistenzwerte im Spiel, so dass selbst schwerste Monster-Treffer euch kaum ankratzen. Das heißt, falls sie überhaupt durch euren Quen-Schild brechen.

Ein zusätzlicher Vorteil ist die erhöhte Rate, mit der ihr Adrenalin gewinnt. Verbindet das mit der Fähigkeit, Zeichen mit Adrenalin-Punkten zu wirken und ihr habt immer genug Ressourcen für weitere Schilde.

4. Wolfschulenausrüstung

Fundort: Quest “Schatzsuche: Wolfsschulenausrüstung”

Quest “Schatzsuche: Wolfsschulenausrüstung” 3er-Set-Bonus: Bis zu drei verschiedene Öle können auf einem Schwert aufgetragen werden.

Bis zu drei verschiedene Öle können auf einem Schwert aufgetragen werden. 6er Set-Bonus: Bomben werden ohne Verzögerung geworfen.

Mit einer Gratis-DLC erfüllt CD Project vielen Spieler*innen einen dringenden Wunsch. Denn ursprünglich gab es das Set der Wolfsschule gar nicht, welcher Geralt angehört.

Leider ist die Rüstung trotz ihres großartigen Aussehens eher durchschnittlich. Jedes Teil hat einen anderen Bonus. Kritische Treffer, Zeichen Intensität und Adrenalin sind hier völlig durcheinander. Sie sollte wohl zu allen Spielstilen passen, sticht dadurch aber auch nicht wirklich hervor.

Die Set-Boni sind leider auch sehr schwach. Drei Öle auf einem Schwert zu haben klingt zwar gut, aber Monster gehören häufig nur einer einzelnen Kategorie an, so dass nur eines der Öle wirkt. Kämpfe gegen Gegnergruppen voll unterschiedlicher Kreaturen sind so selten, dass der Bonus keine Rolle spielt. Auch das schnellere Werfen von Bomben ist nur ein minimaler Vorteil, der besonders von der nächsten Rüstung leicht ausgestochen wird.

Aber der negativste Punkt ist die Verfügbarkeit der Rüstung. Zwar könnt ihr die Quest früh aktivieren, indem ihr, zum Beispiel von Hattori, eine der Schatzkarten erwerbt, aber alle Teile befinden sich in Kaer Morhen, wohin ihr erst recht spät im Spiel zurückkehrt. Zu dieser Zeit habt ihr wahrscheinlich schon stark in ein anderes Set investiert.

5. Mantikorschulenausrüstung

Fundort: Quest “Schatzsuche: Großmeister-Ausrüstung der Mantikor-Schule” (benötigt die Erweiterung Blood and Wine)

Quest “Schatzsuche: Großmeister-Ausrüstung der Mantikor-Schule” (benötigt die Erweiterung Blood and Wine) 3er-Set-Bonus: Chance auf kritische Treffer und Schaden von kritischen Treffern gelten auch bei Bomben.

Chance auf kritische Treffer und Schaden von kritischen Treffern gelten auch bei Bomben. 6er Set-Bonus: Die maximale Anzahl an Ladungen für jedes Alchemie-Objekt ist um 1 erhöht.

Falls ihr euch besonders für die Alchemie der Hexer interessiert, dann ist die Rüstung der Mantikor-Schule ein absolutes Muss. Außerdem sind die Tränke, Bomben und Öle in Witcher 3 teilweise so verflucht stark, dass die Rüstung durchaus als die mächtigste im Spiel betrachtet werden kann.

Zum einen liegt ihre Stärke in den Set-Boni. Kritisch Treffende Bomben sind, wenn ihr denn eure Ausrüstung auf kritische Treffer auslegt, ein wahres Werkzeug der Vernichtung. Selbst größere Gegnergruppen können mit ein bis zwei Bomben locker dezimiert werden. Das ihr da noch mehr Werfen könnt, dank des 6er Bonus ist da fast nur die Kirsche auf dem toxischen Kuchen.

Die wahre Kraft des Sets liegt aber in der erhöhten Toxizität. Mit jedem Teil könnt ihr diese erhöhen und somit mehr Absude zu euch nehmen, während ihr immer noch Tränke einwerfen könnt. Damit lassen sich interessante Kombinationen kreieren, die mit anderen Rüstungen nicht möglich sind.

Einziger Nachteil ist, dass ihr nicht nur die Erweiterung Blood and Wine besitzen, sondern auch Stufe 40 sein müsst, um die Rüstung überhaupt tragen zu können.

6. Vipernschulenausrüstung

Fundort: Quest namens “Sesam öffne dich!” und “Was ein Mann säht…” (benötigt die Erweiterung Hearts of Stone)

Quest namens “Sesam öffne dich!” und “Was ein Mann säht…” (benötigt die Erweiterung Hearts of Stone) 3er-Set-Bonus: -

- 6er Set-Bonus: -

Nach der besten Rüstung des Spiels nun zur schlechtesten. Das mag etwas übertrieben sein, aber nach dem Hype um die Vipern-Rüstung, war sie für viele Fans eine Enttäuschung. Schon seit dem Grundspiel mit seinen beiden Vipern-Schwertern hatten Fans auf das gesamte Set gehofft.

Obwohl die Werte des Sets nicht schlecht sind, fehlt ein entscheidender Teil: die Set-Boni. Aus unerfindlichen Gründen gibt es keine und dies macht die Ausrüstung leider automatisch schlechter als die Konkurrenz.

Leicht zu verpassen! Außerdem könnt ihr die gesamte Ausrüstung verpassen, wenn ihr nicht aufpasst. Es würde uns auch nicht wundern, falls ihr nie einen Teil des Sets gesehen habt. Brust, Hose, Handschuhe und Stiefel erhaltet ihr als Rezepte von Mignole, während der Quest “Sesam öffne dich”. Wenn ihr eure Chance hier verpasst, gibt es keine Möglichkeit mehr, an das Set zu kommen. Bei den Schwertern sieht es ähnlich aus. Erreicht ihr in derselben Quest die Kammer, in die ihr einbrechen solltet, müsst ihr das Stahlschwert aus einer der Kisten plündern. Verpasst ihr dies, ist das Rezept auch verloren.

Am schwierigsten ist jedoch, das Silberschwert zu bekommen. Während der letzten Quest müsst ihr dem optionalen Ziel folgen und euch unbedingt auf die Seite von Olgierd stellen. Dann geht folgenden Weg:

Geht hinunter zum Tempel.

An der Gabelung rechts abbiegen.

Tötet das Nebelmonster.

An der nächsten Gabelung links. Aber achtet darauf, dass es hier aussieht, als wären es drei Wege. Der ganz linke ist eine Sackgasse.

Lauft unter der Brücke durch und dann links.

An der nächsten Gabelung müsst ihr nach rechts und ihr müsstet einen roten Point-of-Interest sehen. Bekämpft das Monster und lauft zum Punkt. Zieht das Schwert dann aus dem Stein.

7. Vergessene Wolfsausrüstung

Fundort: Hinter einer Tür in der Teufelsgrube (unser Artikel dazu)

Hinter einer Tür in der Teufelsgrube (unser Artikel dazu) 3er-Set-Bonus: Verlängert die Wirkdauer von Tränken. Der Bonus erhöht sich um 7% für jedes Teil des Sets.

Verlängert die Wirkdauer von Tränken. Der Bonus erhöht sich um 7% für jedes Teil des Sets. 6er Set-Bonus: Aard richtet zusätzlichen Schaden bei Gegnern an, die von Yrden betroffen sind.

Die neue, von der Netflix-Serie inspirierte Rüstung ist ein echter Hingucker. Optisch schon jetzt durch Henry Cavills Darstellung Kult, findet sie nun ihren Weg ins Spiel.

Spielerisch ist sie jedoch nicht so toll. Der 3er Set-Bonus ist leider vollkommen zu vernachlässigen. Die wahre Kraft der Alchemie kommt aus den Absuden, nicht aus den Tränken. Der 6er Bonus ist eine kompliziertere Version des Greifen-Sets. Diesmal müsst ihr Gegner in eure Yrden Falle locken, statt in ihr zu stehen, wirkt sich nur auf Aard aus, statt auf alle Zauber und euch fehlen die 100% mehr Intensität.

