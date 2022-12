The Witcher 3: Diese Netflix-Inhalte stecken im Next Gen-Upgrade und so schaltet ihr sie frei

The Witcher 3 bekommt heute Nacht ein kostenloses "Next Gen"-Upgrade für PS5, PC und Xbox Series S/X. Darin stecken neben diversen grafischen Verbesserungen und einigen Quality of Life-Updates auch Inhalte aus der Netflix-Serie.

Diese Inhalte aus der Netflix-Serie kommen mit dem Next Gen-Upgrade für The Witcher 3 ins Spiel

Darum geht's: The Witcher gibt es nicht nur als Buch- und Spiele-Reihe, sondern auch als Netflix-Serie. Darin spielt Henry Cavill den Hexer Geralt von Riva (zumindest bis zum Ende von Staffel 3) und nun finden auch einige Inhalte aus der Verfilmung ihren Weg ins Spiel.

Welche Inhalte sind neu? Die folgenden Dinge kommen jetzt dank des Next Gen-Upgrades neu ins Spiel und stehen mit der Netflix-Serie in Verbindung.

Eine kurze neue Seiten-Quest

Zwei neue Rüstungen für Geralt, beziehungsweise zwei Versionen einer Rüstung

Neue Klamotten für den Barden Rittersporn

Neue Rüstung der Armee von Nilfgaard

Einen ersten Eindruck davon bekommt ihr hier:

10:52 Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

So startet ihr die neue Quest

Das steckt dahinter: Die neue Quest öffnet endlich eine Tür, die seit sieben Jahren verschlossen war und liefert euch die Grundlage dafür, die beiden neuen Rüstungen für Geralt herstellen zu lassen. Der Hexer sieht dann zwar nicht aus wie Henry Cavill, aber trägt immerhin dieselben Rüstungen wie er in Staffel 1 und 2.

So geht es los: In Velen gibt es in der Nähe von Maulbeertal und dem Galgenhügel die sogenannte Teufelsgrube. Genau dort befindet sich das große, bisher stets verschlossene Tor in die Mine. Ihr könnt direkt nach dem Anfang in Weißgarten hier hin reisen, aber für die Quest wird ein Charakterlevel von Stufe 15 empfohlen.

Die Quest erstreckt sich nicht nur über diesen kleinen Dungeon, der ungefähr eine halbe Stunde dauern soll. Danach müssen wir noch einige andere Dinge erledigen und außerdem soll es auch wieder verschiedene mögliche Enden der Mission geben, je nachdem, wie wir spielen.

Das ist die Belohnung: Ihr bekommt das Rezept für die Rüstung von Geralt aus Staffel 1 der The Witcher-Serie auf Netflix. Auch die beiden Schwerter sind mit dabei. Verbessert ihr die Rüstung mit dem Mastercraft-Update, nimmt sie das Aussehen der Rüstung aus Staffel 2 an. Ihr braucht allerdings die nötigen Zutaten, um die Rüstung beim Schmied herstellen zu lassen.

So aktiviert ihr die neuen Rüstungen

So könnt ihr sie an- und ausschalten: Wenn ihr wollt, dass die Fieslinge aus Nilfgaard auch im Spiel in der etwas kuriosen, aber kultigen Schrumpel-Rüstung herumlaufen, könnt ihr das einfach in den Einstellungen so an- und abstellen. Dafür müsst ihr unter Optionen beim Menüpunkt Spiel ganz nach unten navigieren und dort "Alternative Nilfgaarder Rüstung" anschalten.

So sieht die Rüstung der Nilfgard-Schergen dann aus:

Dasselbe gilt auch für den neuen Look von Rittersporn. Wenn ihr den Barden Jaskier lieber in seinen Klamotten aus der Netflix-Serie und mit der passenden Frisur sehen wollt, findet ihr dafür ebenfalls eine entsprechende Option in den Spiel-Einstellungen.

Hättet ihr euch mehr erhofft vom Netflix-DLC oder seid ihr positiv überrascht, was alles drin steckt?