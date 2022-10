Witcher-Fans sind enttäuscht von Umbesetzung: 'Ohne Henry wollen wir die Show nicht sehen'

Henry Cavill hat sich als Witcher Geralt in die Herzen vieler Fans gespielt. Nicht alle konnten sich den Superman-Darsteller von Anfang an als Hexer vorstellen, aber nach den zwei bereits ausgestrahlten Staffeln auf Netflix sind viele Zuschauer*innen begeistert von Cavills Hexer-Performance. Seinen plötzliche Ankündigung über den Ausstieg nach Staffel 3 nehmen daher viele mit Verwirrung oder Bedauern auf. Der Schauspieler hat am Wochenende erklärt, den Wolfsmantel an Liam Hemsworth weiterzugeben.

So sehen Fans Henry Cavills Ausstieg

Der offizielle Twitter-Account der Netflix-Serie hat gleichzeitig die vierte Staffel von The Witcher bestätigt und die Umbesetzung angekündigt:

Es ist offiziell: The Witcher kehrt für Staffel 4 zurück, und Henry Cavill wird nach Staffel 3 seine Schwerter an Liam Hemsworth als neuen Geralt von Riva übergeben. Willkommen in der Witcher-Familie, [Liam Hemsworth].

Auf den Tweet haben, wie zu erwarten, viele Fans geantwortet und für einige von ihnen ist kein anderer Geralt vorstellbar. So schreibt beispielsweise @Vulnerablexgirl:

Ohne Henry wollen wir die Show nicht sehen.

@B_ROOT sieht es ganz ähnlich:

Nichts gegen Liam Hemsworth, er ist ein großartiger Schauspieler, aber Henry Cavill IST Geralt von Riva. Er hat diesen Charakter besser zum Leben erweckt, als ich je für möglich gehalten hätte. Ich denke, diese Änderung wird [die Witcher-Netflix-Serie] für mich töten.

@gsroronoa geht einen Schritt weiter und kritisiert die Adaption gleichzeitig:

Kein Hass für Liam, aber setzt einfach die Show ab, ihr habt buchstäblich das EINE Gute an der Serie entfernt.

Viele Fans äußern sich verwirrt über die Entscheidung, wie beispielsweise @AlexBamford3:

Ich bin etwas ratlos, was diese Entscheidung angeht. Ich dachte, Henry sei dem 7-Jahres-Plan verpflichtet? Nichts gegen Liam. Ich bin mir sicher, dass er einen fantastischen Job machen wird, aber ich bin verblüfft und verwirrt darüber.

Einen Trailer zu Staffel 2 - mit Cavill - könnt ihr euch hier ansehen:

Auch über die Gründe für den Cavills Weggang, wird in den Antworten viel spekuliert. Während manche Twitter-User den Grund in der generellen Richtung, den die Serie eingeschlagen hat, sehen, glauben andere, Cavill gehe allein wegen seiner Superman-Rolle und Zeitplan-Überschneidungen. @Argeras Salamanca schlägt für dieses Problem augenzwinkernd eine Kompromisslösung vor und postet einen Bild von einem Geralt-Superman-Hybriden.

Vermutlich hat sein Ausstieg mit den Büchern zu tun:

Auch einige andere User bedauern humorvoll und posten Katzen, die Cavill begeistert als Geralt auf der Leinwand verfolgen. In einigen Kommentaren wird Kritik am Writing der Show laut. Auch von der Neubesetzung sind einige Fans nicht überzeugt. Hin und wieder ist aber auch zu lesen, dass sich Fans auf Hemsworths Performance freuen und sie gespannt sind, was er Neues für die Rolle mitbringt.

Was denkt ihr: Wird sich die Stimmung bei den Fans ändern oder werden viele wirklich nicht mehr einschalten, wenn Cavill geht?