Witcher Netflix: Erste offizielle Bilder sind da & sehen richtig gut aus

Schluss mit den Leaks und heimlichen Set-Fotos. Netflix hat jetzt First Look-Bilder sowie das Poster zur kommenden Netflix-Serie The Witcher veröffentlicht.

Die Bilder zeigen die drei Hauptcharaktere Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Cholatra) und Ciri (Freya Allan) in ihren Kostümen - und sehen dabei richtig gut aus.

Fans beschwerten sich im Vorfeld unter anderem über angeblich geleakte Rüstungen und Waffen nilfgaardischer Soldaten. Das offizielle Material dürften die Zweifel vieler Fans allerdings beseitigen.

Geralt

Yennefer

Ciri

Das offizielle Poster zu The Witcher auf Netflix

Warum trägt Geralt nur ein Schwert?

Aufmerksamen Hexer-Fans wird es beim Blick auf das Poster aufgefallen sein: Geralt trägt hier nur ein einziges Schwert auf dem Rücken.

Für gewöhnlich ist der Hexer allerdings mit zwei Klingen unterwegs. So führen wir unter anderem im Spiel The Witcher 3 ein Stahlschwert für menschliche Gegner und ein Silberschwert für Monster.

Doch in der Serie wurde nicht etwa ein Schwert vergessen. Showrunnerin Lauren S. Hissrich merkt in einem aktuellen Tweet selbst an, dass Geralt nur eine Klinge auf dem Rücken trägt - und zwar aus Story-Gründen. Die zweite wird er wohl im Laufe der Serie erhalten, teast Hissrich an. Mehr verrät die Showrunnerin natürlich nicht.

Mehr Infos am 19. Juli zur San Diego Comic Con

Im Rahmen der San Diego Comic Con werden wohl mehr Infos zur Witcher-Serie veröffentlicht. Denn neben der Veröffentlichung der First Look-Bilder hat das Unternehmen ein Panel für die Messe bestätigt, das am 19. Juli 2019 stattfinden soll.

An dem von Yvette Nicole Brown moderierten Panel werden die drei Hauptdarsteller (Henry Cavill, Anya Cholatra und Freya Allan) sowie Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich teilnehmen.

Wann startet die Serie? Die erste Staffel der Witcher-Serie soll im 4. Quartal 2019 an den Start gehen, hat aber noch keinen konkreten Termin. Gerüchten zufolge, soll es am 20. Dezember 2019 losgehen.

Alle First Look-Bilder zum Fantasy-Spektakel könnt ihr euch in unserer Galerie anschauen.

The Witcher auf Netflix - First Look-Bilder zur Serie ansehen

Was sagt ihr zu den Bildern?