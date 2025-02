Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie jede Woche heißt auch diesen Freitag wieder: Was zockt ihr am Wochenende?

Servus ihr Lieben! Endlich wieder Freitag, endlich wieder Wochenende! Zeit um wie jede Woche zusammenzukommen und über das schönste Hobby der Welt zu reden. Wir wollen daher wieder wissen, welche Spiele euch an den freien Tagen vor die Mattscheibe fesseln, verraten euch aber auch, was wir so zocken.

Das zockt die GamePro-Redaktion

Beginnen wir heute bei Max. Der schwört den digitalen Spielen am Wochende ab und spielt stattdessen das Brettspiel Divinus. Chris ist dagegen weiter im Super Mario RPG-Fieber und hat bereits 5 von 7 Sterne gesammelt. Als nächstes geht es für ihn ins Nimbusland.

Ebenfalls mit einer berühmten Nindendo-Figur ist Samara unterwegs, denn die schnappt sich Donkey Kong Country Returns HD und hat eine affenstarke Zeit. Außerdem möchte sie aber auch weiter Kingdom Come: Deliverance spielen, dass sie nach dem zweiten Teil nochmal neu erleben möchte.

Lost Records: Bloom and Rage steht bei Basti auf dem Programm. Er hat so richtig Lust auf das 90er-Abenteuer, lässt sich nebenher aber sicher auch von der neuen Season in Fortnite ablenken. Ein paar Runden zum Start sind in jedem Fall drin.

Rae ist derweil in Void Crew und Jump Ship unterwegs, um beide Titel ein wenig miteinander zu vergleichen. Zu letzterem Spiel werden ihr sehr wahrscheinlich bald ein paar Eindrücke von uns zu lesen bekommen. Dank großem Update möchte sie aber auch noch in Hades 2 reinschauen. Das mythologische Roguelike schnappt sich auch Mary, die es kaum erwarten kann, erneut mit Melinoe in den Hades einzubrechen. Nebenher will sie aber mal wieder ein paar Runden in Overwatch verbringen.

Dennis und Tobi sind am Wochenende zusammen beschäftigt, denn die beiden It Takes Two-Tester schauen sich gemeinsam auch das neue Spiel von Hazelight an. Ihren Test zu Split Fiction lest ihr dann alsbald hier bei uns auf GamePro.

Myki lässt es kurz vor dem Release von Monster Hunter Wilds nochmal ruhig angehen und schippert in Dave the Diver etwas über die See, um ein paar leckere Fische zu fangen und Geheimnisse zu entdecken.

Und damit kommen wir auch schon zu mir (Kevin). Ich werde weiter mit Heinrich durch das mittelalterliche Böhmen schlendern, werde mich aber auch noch in eine Runde Civilization 7 auf der PS5 stürzen.

Und das war es auch schon wieder von uns für diese Woche. Jetzt sind wir gespannt, von euch zu lesen und zu erfahren, welche Spiele ihr am Wochenende spielt, welche Serien und Filme ihr schaut und was euch sonst noch so beschäftigt.

Wir wünschen euch auf jeden Fall ein entspanntes und erholsames Wochenende. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!