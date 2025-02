Kingdom Come Deliverance 2: Ständig überladen? Mit diesem Super-Sattel bekommt ihr ein dickes Traglast-Plus und ihr könnt ihn euch umsonst schnappen

Der Sattel ist nicht nur schick, sondern bringt auch richtig große Taschen mit.

In Kingdom Come: Deliverance 2 ist es ein großer Vorteil, für alle Situationen mit entsprechender Kleidung, Nahrung, Waffen, Munition und allem, was noch dazugehört, gerüstet zu sein.

Die maximale Traglast macht uns da schnell mal einen Strich durch die Rechnung, aber mit einem richtig guten Sattel könnt ihr eurem treuen Ross extrem viel aufladen. Wir verraten euch, wie und wo ihr das gute Stück bekommt, ohne einen Groschen dafür ausgeben zu müssen.

Das ist der Drachen-Sattel in KCD2 und hier findet ihr ihn

Der sogenannte Drachen-Sattel ist 2300 Groschen wert und wenn ihr ihn eurem Pferd auf den Rücken schnallt, gewährt er ein stolzes Plus von 200 auf die Traglast. Bei der "verbesserten" Pebbles mit einer Basis-Traglast von 338 steigt sie also beispielsweise auf 538.

Das geht mit einem kleinen Verlust an Geschwindigkeit einher, der ist mit -5% bei einem der schnelleren Rösser noch verkraftbar.

So holt ihr euch den Sattel

Wenn ihr das schicke Teil mit den großen Satteltaschen haben wollt, müsst ihr nur eure Schleichkunst unter Beweis stellen. Reist dafür zur Nebakover Mühle, östlich der Festung Nebakov, sehr weit südlich auf der ersten Map, unterhalb von Troskowitz.

Steht ihr vor dem Anwesen, dann blickt ihr direkt auf ein weiß gestrichenes Häuschen hinter ein paar Scheunen. Hier befindet sich der Sattel. Nehmt die Treppe auf der rechten Seite im Haus, dann findet ihr sie auf dem Dachboden.

Wie es laufen kann, falls ihr beim Einbrechen in KCD2 erwischt werdet, seht ihr hier:

1:22 Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich hat eine geniale Ausrede, wenn er beim Einbruch erwischt wird

Autoplay

Die Truhe mit dem Sattel ist sie mit einem schweren Schloss gesichert. Um ihn von dort zu mopsen, empfehlen wir euch folgendes Vorgehen:

Geht auf Abstand zum Anwesen und lasst Zeit bis in die Nacht hinein verstreichen.

Schickt Köter nach Hause oder lasst ihn Sitz machen, zieht eure Kleidung mit den besten Werten fürs Schleichen an, optional hilft euch ein Trank des Nachtfalken, um ohne Fackel besser zu sehen und ein Flinke-Finger-Trank, der das Stehlen verbessert.

Mit dem Stehlen-Perk " Stiller Schlösserknacker " ist es weniger wahrscheinlich, dass ihr bemerkt werdet.

" ist es weniger wahrscheinlich, dass ihr bemerkt werdet. Ihr müsst jetzt das leichte Schloss an der Außentür knacken, um ins Gebäude zu kommen.

Geht auf den Dachboden. Falls ihr das schwere Truhenschloss nicht knacken könnt, gibt es alternativ einige Personen auf dem Anwesen, die Schlüssel besitzen, beispielsweise Magd Anna. Sie schläft entweder direkt neben der Truhe oder unten im Raum neben der Treppe. Mit Taschendiebstahl kommt ihr an ihren Schlüssel.

Jede Menge weitere Tipps findet ihr in unseren Guides zum Spiel. Die Übersicht haben wir euch oben verlinkt. Wir erklären euch wichtige Spielmechaniken, verraten euch, wie ihr gleich am Anfang richtig stark werdet, geben euch ein paar Tricks an die Hand oder berichten euch, wie Missionen und Entscheidungen ablaufen können.