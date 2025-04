Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Was spielt ihr am Wochenende so?

Da ist die Woche tatsächlich schon vorbei und es war ordentlich was los! Da kommen die zwei freien Tage wie gerufen. Damit wird es natürlich auch Zeit für unseren wöchentlichen Community-Artikel, in dem wir euch verraten, was die Redaktion am Wochenende zockt und im Gegenzug auch von euch wissen wollen, was ihr gerade so treibt.

Das zockt das GamePro-Team

Beginnen wir bei Mary, die nach längere Pause zurück zu Kingdom Come Deliverance 2 gefunden hat. Dort will sie endlich die zweite Spielhälfte erleben. Allerdings möchte sie sich auch das neue Monster Hunter Wilds Update anschauen.

Wenn wir einmal bei Monster Hunter Wilds sind, müssen wir natürlich auch Myki, Samara und Eleen nennen, denn alle drei lassen sich die neuen Inhalte natürlich nicht entgehen. Bei Eleen kommt jedoch noch Entspannung dazu. Mit ihrer Freundin spielt sie nämlich ebenfalls Kingdom Come 2, was bedeutet, dass sie ihrer Freundin die ganze Zeit beim Blumen und Kräuter pflücken zuschauen darf.

Bei Annika gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Änderungen, sie ist weiterhin mit Atomfall beschäftigt und erkundet die "britische Zone". Außerdem setzt sie wieder das VR-Headset auf und übernimmt tödliche Aufträge in Hitman World of Assassination.

Tobi, der frisch vom Nintendo Event in Paris zurück ist, meuchelt sich weiter durch Assassin's Creed Shadows, dreht aber auch weiter seine Runden in Mario Kart 8 Deluxe. Das macht er wahrscheinlich noch bis Mario Kart World erscheint. Seine bisherigen Eindrücke dazu und zur Switch 2 generell findet ihr natürlich bei uns auf der Seite.

Im dritten Akt von Baldur's Gate 3 finden wir aktuell Linda. Wer das Spiel kennt, weiß, dass das auch gut und gerne noch eine Weile andauern kann, immerhin ist der finale Abschnitt gefühlt nochmal so umfangreich wie der Rest des Spiels.

Irina ist derweil komplett in Two Point Museum versunken, wo sie aktuell viele Aquarien baut, um Fische zu züchten. Sie ist total begeistert und für sie ist das Spiel eine dicke 9/10. Für etwas Abwechslung sorgt das gemeinsame Zocken mit einer Freundin, mit der sie durch die Welt von Final Fantasy 14 reist.

Damit kommen wir auch schon zu mir (Kevin). Ich werde am Wochenende etwas Commandos Origins spielen, um herauszufinden, ob die Fortsetzung gut geworden ist. Die Vorgänger gehörten zu ihrer Zeit immerhin zu meinen Lieblingsspielen.

Jetzt sind wir schon ganz gespannt, von euch zu lesen. Welche Spiele, Filme, Serien oder andere Aktivitäten beschäftigen euch am Wochenende? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare! Wir wünschen euch dabei auf jeden Fall viel Spaß. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!